وزير البترول الفنزويلي: مناقشات أوبك أعادت التوزان لسوق الطاقة العالمي

نسمة بيومي وعمر سالموقال مانويل سلفادور كيبيدو فرنانديز، وزير البترول الفنزويلى، إن مشاركتنا فى مؤتمر إيجبس 2018 مع المهندس طارق الملا تأتى فى إطار النظرة المستقبلية لصناعة البترول والغاز التى تلتقى فيها رؤانا على أرضية مشتركة.وأضاف خلال كلمته أن اللقاءات المستمرة ما بين دول أوبك وخارجها التى شا

نسمة بيومي وعمر سالم

وقال مانويل سلفادور كيبيدو فرنانديز، وزير البترول الفنزويلى، إن مشاركتنا فى مؤتمر إيجبس 2018 مع المهندس طارق الملا تأتى فى إطار النظرة المستقبلية لصناعة البترول والغاز التى تلتقى فيها رؤانا على أرضية مشتركة.

وأضاف خلال كلمته أن اللقاءات المستمرة ما بين دول أوبك وخارجها التى شاركت فيها مصر والمباحثات التى تمت فيها أعادت التوازن لسوق البترول العالمية، وهو ما يوضح أهمية النقاشات المستمرة فى مجال الطاقة، والتى تصب فى صالح الجميع من منتجين ومستهلكين.

وأشار إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التى تنتج عن مثل هذه النقاشات، بالإضافة إلى إحداث توازن واستقرار فى السوق العالمية وجذب الاستثمارات وتحقيق المزيد من التعاون فى كل مجالات صناعة البترول بما يدفعها لتحقيق المزيد من النجاحات.