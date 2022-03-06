وزير البترول: الغاز الطبيعى نقطة انطلاق نحو التحول للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بالتحول للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، موضحا أن تنفيذ برامج التوسع باستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف كان نقطة انطلاق مهمة نحو تحول الطاقة وخفض الانبعاثات حيث يزيد استهلاك الغاز الطبيعي في مصر بشكل مطرد ليصل إلي أكثر من 65% من استهلاكها من الهيدروكربون أو الوقود التقليدي .

جاء ذلك فى كلمة المهندس طارق الملا خلال الاحتفال بإطلاق الإستراتيجية القُطرية للتعاون الانمائي بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية بحضور وزراء الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والتعاون الدولي والنقل والبيئة والصناعة والسياحة والآثار وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الشركات المحلية والعالمية .

وأوضح “الملا” أن الجهود المبذولة تضمنت مبادرات التوسع باستخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للمركبات ووسائل النقل والذى تستخدمه 420 ألف سيارة حتى الآن، إلى جانب التوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي والتي وصلت إلى أكثر من 600 على مستوى الجمهورية في غضون فترة قصيرة لتشجيع المواطنين والتيسير عليهم.

كما تستفيد اكثر من ١٣ مليون وحدة سكنية بالغاز الطبيعي ويتم زيادة هذا العدد عبر توصيل الغاز الي مليون و ٢٠٠ الف وحدة جديدة سنويا، لافتا الي ان مصر أطلقت بالتعاون مع دول منتدى غاز شرق المتوسط مبادرتين لازالة الكربون من الغاز واستخدام الغاز المسال كوقود للسفن.

وأضاف أن تلك الجهود تضمنت إلي جانب ذلك تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة بلغ عددها نحو 90 مشروعا ساهمت في تخفيض أكثر من 500 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، مضيفا أن قطاع البترول نفذ 13 مشروعا لاستخدام غازات الشعلة في المنشآت البترولية أدت لتخفيض 900 ألف طن سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إطار مبادرة البنك الدولي في هذا المجال والتي تشارك فيها مصر.

وأشار إلى أن مصر تضع نصب عينيها لعب دور محوري في إنتاج الهيدروجين كوقود نظيف وتصديره للأسواق العالمية والأوروبية للوصول للحياد الكربوني، لما لها من فرص تنافسية كبيرة في ظل وجود الموقع الإستراتيجي وتوافر البنية الأساسية ومصادر الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.

وأكد “الملا” أن قطاع البترول حريص في هذا الإطار علي تحسين التوافق البيئي ودعم هذا البعد في أنشطته.

وأوضح “الملا” بالتأكيد على أهمية الجهود الحالية لكل الوزارات في اللجنة الوطنية للهيدروجين، وأن الوزارة تتطلع إلي تعزيز التعاون مع كل الأطراف محليا ودولياَ لدعم جهود مصر والعالم لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

وأعرب عن تطلعه للتعاون المثمر مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية من خلال مذكرة التفاهم الموقعة من أجل الوصول لمخرجات مهمة قبل قمة المناخ “Cop27” التي تستضيفها مصر.

توقيع مذكرة تفاهم في مجال الهيدروجين

وشهد السفير سامح شكرى وزير الخارجية والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتقييم اقتصاديات الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، وأكد “الملا” أن توقيع هذه المذكرة خطوة حيوية نحو الاستفادة من فرص الهيدروجين في مصر والتي تتطلب تعاونا مكثفا ودراسات بالاستعانة بكبريات المؤسسات الدولية.

وقع المذكرة المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفني و الدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء للتخطيط مع مارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .