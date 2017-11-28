وزير البترول: السلامة المهنية ركن أساسي فى إستراتيجية القطاع

نسمة بيومي: أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن السلامة والصحة المهنية ركن أصيل في استراتيجية الوزارة ومشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، حيث تعتبر قاسم مشترك فى كافة الأنشطة البترولية من بحث واستكشاف مرورا بكافة عناصر منظومة العمل…

نسمة بيومي:

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن السلامة والصحة المهنية ركن أصيل في استراتيجية الوزارة ومشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، حيث تعتبر قاسم مشترك فى كافة الأنشطة البترولية من بحث واستكشاف مرورا بكافة عناصر منظومة العمل والإنتاج وذلك من منطلق المسئولية الكاملة لتأمين ظروف التشغيل الآمن للعاملين والمعدات والمنشآت، مشيرا إلى أنه لا تهاون أو تنازل عنها فى جميع أنشطة القطاع.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الثانية الخاصة بدعم السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والتى تعقد سنويا لاستعراض الإجراءات المتبعة فى هذا المجال والتعرف على التقنيات والأساليب العلمية الحديثة فى شركات البترول العالمية العاملة فى مصر وتبادل الخبرات والتواصل فيما بينها، وشارك فى أعمال الورشة قيادات وزارة وقطاع البترول وعدد كبير من رؤساء الشركات البترولية العالمية والمصرية.



وأوضح الملا خلال أعمال الورشة أن تخصيص يوم سنوى كامل للسلامة يأتى فى إطار العمل على تأصيل ثقافة السلامة لدى العاملين وترجمتها لأسلوب حياة فى العمل والحياة العامة، مشيراً إلى حرص قطاع البترول على الاستمرار فى تطوير وتأهيل العاملين واكسابهم المهارات الأساسية والضرورية نحو تأدية واجبهم بأمانة، لافتاً إلى أن مسئولية السلامة ليست مقتصرة على ادارة السلامة بشركاتنا فقط بل هى مسئولية كل فرد.

وأكد الوزير أن كل عام يشهد تطوير وتحسين فى إجراءات السلامة والصحة المهنية، وفوض الوزير الجميع فى اتخاذ قرار وقف العمل إذا ما تراءى أن هناك خطأ ما وارد في العمل من أجل تجنب الحوادث، وطالب القيادات بتبليغ ذلك لكل العاملين فى القطاع.

وأعلن الوزير خلال ورشة العمل مبادرة جديدة تطبق لأول مرة فى قطاع البترول، حيث قرر منح جوائز سنوياً للشركات والعاملين الذين أدوا انجازات متميزة فى مجال السلامة والبيئة بدءً من العام القادم، وأشاد رؤساء الشركات الأجنبية بقرار الوزير بإعطاء الصلاحية لكافة العاملين أن يتخذوا قرار إيقاف العمل إذا ما رأوا احتمالية حدوث مخاطر أو حوادث قد تعرض حياة العاملين للخطر.



كما أشادوا بعقد ورشة العمل سنوياً والذى يعطى رسالة قوية لكافة العاملين بأهمية السلامة والصحة المهنية، كما أكدوا حرصهم على تطبيق إجراءات ومعايير السلامة ليس فقط فى شركاتهم وموظفيهم وإنما أيضاً للمقاولين والشركات التى تشارك فى تنفيذ المشروعات البترولية.



وأكد الوزير فى كلمته للعاملين فى مختلف المواقع البترولية عبر الفيديو كونفرانس أن السلامة والصحة المهنية جزء رئيسى من صناعة البترول وعناصر عملية الإنتاج المتكاملة فى كافة الأنشطة البترولية، وأن هناك استراتيجية متوازنة للتعامل مع مخاطر الصناعة تتضمن التخطيط واتخاذ الإجراءات الوقائية، وتأهيل وتدريب العاملين وتوفير المهمات والمعدات للعمل بأمان، والتأهب لمواجهة أى أزمات قد تحدث أثناء العمل ، مشيراً إلى أن الرؤية التى تم وضعها لقطاع البترول فى إطار مشروع التطوير والتحديث تتضمن عدد من القيم الرئيسية التى ينبغى الحفاظ عليها ويأتى على رأسها السلامة والصحة المهنية.



وعقب ذلك دارت مناقشات عن طريق الفيديوكونفرانس حول إجراءات السلامة المتبعة فى بعض المواقع البترولية وهى حقول بدر الدين-3 بالصحراء الغربية ومجمع غازات الصحراء الغربية التابع لشركة جاسكو، وورش المعدية التابعة لشركة بتروجت ومجمع ايثيدكو بالأسكندرية، حيث تبادل الوزير الحديث مع المسئولين عن السلامة والصحة المهنية بتلك المواقع وأشاد بإجراءات السلامة المتبعة فى موقع المعدية لتصنيع المعدات التى تضاهى الشركات العالمية فى هذا المجال بشهادة الشركات العالمية العاملة فى مصر.