وزير البترول: التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية يعزز التنمية فى البلدين

قال وزير البترول المهندس طارق الملا، إن الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يحمل الكثير من الأماني والطموحات للمملكة وشعبها الكريم، منوهًا بالنهضة التي تشهدها المملكة في شتى المجالات.



وأشار إلى أن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة ومصر يشكل عنصرًا أساسيًا في علاقات التعاون التي تشهد تطورًا كبيرًا بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها ألقى ، نيابة عن الحكومة المصرية – أعرب خلالها عن أطيب التهاني للمملكة حكومة وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني الـ 93.

وأكد الملا عمق العلاقات القوية الراسخة بين شعبي البلدين الكريمين وقيادتهما الرشيدة، وأن المملكة ومصر تمتلكان علاقة استثنائية ترتكز على التاريخ العريق وتجمع بين الشعبين.

وعدّ الملا الدور الذي تلعبه المملكة ومصر في القضايا الإقليمية والدولية دورًا حيويًا في تحقيق الاستقرار والسلام، مؤكدًا التزام البلدين بدعم الحلول السياسية للأزمات الإقليمية والدولية والدعوى إلى التحقيق الشامل في المنطقة.

وأعرب وزير البترول المصري، في ختام كلمته، عن تقدير واعتزاز بلاده بعلاقاتها الأخوية مع المملكة، متمنيًا للمملكة حكومة وشعبًا دوام الرخاء والازدهار.

الجدير بالذكر أن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالعزيز بن عبدالله المطر في القاهرة نظموا أحتفال مساء أمس الأحد بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، بحضور الوزراء في الحكومة المصرية ومفتي مصر ووكيل الأزهر وممثل عن الكنيسة والسفراء المعتمدين لدى القاهرة إضافة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمفكرين والفنانين والإعلاميين.