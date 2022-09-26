وزير البترول : البحر الأحمر منطقة واعدة .. 3 اتفاقيات للتنقيب مع كبرى الشركات العالمية

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول لإعتماد نتائج أعمال العام المالي ٢٠٢١ – ٢٠٢٢ بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر واللواء أشرف عطية محافظ اسوان واللواء اشرف الداوودي محافظ قنا والمستشار مصطفي ألهم محافظ الاقصر.

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال الجمعية على العمل على زيادة الاحتياطيات البترولية والغازية من خلال طرح المزايدات العالمية وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بما ينعكس ايجاباً على زيادة معدلات الإنتاج المحلى من البترول والغاز ويؤدى إلى تقليل كمية الاستيراد من البترول الخام وبعض المنتجات البترولية و ذلك بعد أن نجح القطاع في زيادة معدلات انتاج الغاز الطبيعى وتحقيق الاكتفاء الذاتى والعودة للتصدير.

وأشار الملا الي ان هناك احتمالات بترولية جيدة في منطقة البحر الأحمر، حيث تم توقيع ٣ اتفاقيات للبحث في تلك المنطقة مع كبريات الشركات العالمية، وجاري حاليا الانتهاء من اعمال البحث السيزمي تمهيدا لبدء عمليات الحفر.

وشدد الملا على أهمية الاستمرار في ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الاستخدام والتوسع في استخدامات التكنولوجيات الحديثة والتحول الرقمى في مختلف الأنشطة البترولية بالإضافة إلى تطبيق أعلى المعايير العالمية للسلامة والأمن الصناعى وكافة الاشتراطات البيئية للحفاظ على البيئة.كما اكد الملا علي التوسع في استخدامات الغاز الطبيعى في محافظات الصعيد .

لفت إلى أن أكثر من نصف القرى الجاري توصيل الغاز لها في المشروع القومى “حياة كريمة” في المرحلة الأولى تقع في صعيد مصر ، وأن التوسع في استخدامات الغاز في هذه القرى ومحافظات الصعيد سيسهم في تقليل استهلاك البوتاجاز ، بالإضافة إلى التوسع في استخدامات الغاز كوقود وانشاء عدد كبير من محطات التموين للتيسير على المواطنين.

أكد أن محافظات الصعيد لها نصيب مهم فى التوسع في منظومة مصافى التكرير حيث تم افتتاح مجمع انتاج البنزين بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى.

و اضاف الملا انه جاري تنفيذ مجمع انتاج السولار بأسيوط لتسهم هذه المشروعات الجديدة في تلبية كافة إحتياجات الصعيد من البنزين والسولار.

كما اكد الملا ان الدور المجتمعي له اهمية خاصة في استراتيجية قطاع البترول التي تعمل علي تفعيل هذه المساهمة باستمرار من خلال مبادرات خدمية لصالح اهالي المجتمعات المحلية المحيطة بمناطق العمل البترولي.

واستعرض الدكتور نائل درويش رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول اهم نتائج الأعمال خلال العام ، حيث أشار الي تنفيذ خطة ناجحة لزيادة الإحتياطيات في مناطق امتياز شركة جنوب الوادى من خلال إضافة احتياطيات جديدة تقدر بنحو 15 مليون برميل الى جانب التغلب على الانخفاض الطبيعى في الإنتاج من خلال برنامج مكثف لحفر الآبار التنموية ، وبلغ متوسط الإنتاج خلال الفترة الحالية مايناهز نحو 23 الف برميل خام يومياً بزيادة نسبتها 10% عن الفترة نفسها من العام السابق بالإضافة الى نحو5ر4 مليون قدم مكعب غاز و 8300 طن بوتاجاز .

وأشار الى تغطية احتياجات محافظات الجنوب التسع من المنتجات البترولية خلال العام والتي بلغت نحو 6 ملايين طن بإرتفاع نسبته أكثر من 12% عن العام السابق ، وقد ساهمت مصفاة تكرير أسيوط بعد إفتتاح مجمع البنزين الجديد في تلبية احتياجات محافظات الجنوب من البنزين بنسبة 100% وكذلك المازوت .

، كما ارتفع اجمالى استهلاك هذه المحافظات من الغاز الطبيعى بنسبة تصل الى 19% عن العام السابق .وفى اطار الخطة القومية التي تتبناها الوزارة للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعى للمنازل والسيارات ، تم توصيل الغاز الطبيعى لأكثر من 192 الف وحدة سكنية بمحافظات الصعيد خلال العام بزيادة 15% عن المستهدف ليصل إجمالي الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز في الصعيد الى اكثر من 7ر1 مليون وحدة سكنية .

كما يتم تنفيذ مشروعات توصيل الغاز لقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث تم توصيل الغاز الطبيعى الى 33 قرية بمحافظات الصعيد وجار مد شبكات الغاز الطبيعى الى 45 قرية أخرى ، وبلغ عدد محطات تموين السيارات العاملة بالغاز الطبيعى نحو 113 محطة و 19 مركزاً لتحويل السيارات ، كما تم انشاء خط غاز بطول 130 كم من دهشور حتى ببا في بنى سويف بتكلفة 4ر1 مليار جنيه لدعم استمرارية تأمين إمدادات الغاز الطبيعى لمحافظات الصعيد وتغطية محطة الكهرباء ببنى سويف .

وقد تمكنت شركة جنوب الوادى من تنفيذ مشروعات الاستفادة من غازات الشعلة بمواقع بتروكريم وبتروأمير وزيتكو وعش الملاحة لتحقيق فوائد اقتصادية وبيئية تتمثل في استخلاص البوتاجاز والمتكثفات والغاز لتوليد الكهرباء فضلا عن الحد من الانبعاثات من الشعلة ، وساهمت إجراءات تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مواقع الشركة في ترشيد الاستهلاك وتحقيق وفر قدره ٥٨ مليون جنيه وخفض الكربون بمقدار 7ر15 الف طن، كما تم الانتهاء من دراسة جدوي لمشروع توليد الطاقة الحرارية بباطن الارض .

وقد توجت الشركة جهودها بالحصول علي شهادتي الأيزو ٤٥٠٠١، ١٤٠٠١ في مجالي السلامة وحماية البيئة. كما ساهمت شركة جنوب الوادى في مبادرة قطاع البترول لإغاثة قرية خور عواضة بأسوان المتضررة من السيول وإعادة اعمارها وتطويرها في إطار الاستراتيجية المتكاملة للقطاع للتنمية المجتمعية ، وبلغ إجمالي مساهمة الشركة نحو 5ر5 مليون جنيه.

حضر أعمال الجمعية الجيولوجي اشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير و الاستاذ ابراهيم خطاب مساعد الوزير للتطوير الهيكلي والموارد البشرية والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية و المحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية و الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ، وأعضاء مجلس الإدارة لشركة جنوب و الاستاذ محمد عبدالفتاح وكيل اول الجهاز المركزى للمحاسبات و الاستاذ محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.