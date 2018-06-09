وزير البترول الأسبق ورئيس اتحاد المنتجين العرب ضيوف التوك شو الليلة

رحاب صبحى الإنشاد الديني والابتهالات الدينية موضوع "حلى ودنك" على الناسيحل المنشد عبداللطيف وهدان ضيفا على الإعلامي عبدالفتاح مصطفى مقدم برنامج "حلي ودنك" على قناة "الناس" فى الحادية عشرة مساءً.ويدور الحوار عن دور الإنشاد الديني والابتهالات الدينية في تجديد الخطاب الديني، وأهم الموضوعات

رحاب صبحى





الإنشاد الديني والابتهالات الدينية موضوع “حلى ودنك” على الناس



يحل المنشد عبداللطيف وهدان ضيفا على الإعلامي عبدالفتاح مصطفى مقدم برنامج “حلي ودنك” على قناة “الناس” فى الحادية عشرة مساءً.

ويدور الحوار عن دور الإنشاد الديني والابتهالات الدينية في تجديد الخطاب الديني، وأهم الموضوعات التي يعتمد عليها الإنشاد الديني في السنوات الأخيرة، وأهم المنصات التي تهتم بالإنشاد.

ويستضيف البرنامج على مدار ثلاثين حلقة طوال رمضان عددا كبيرا من فرق الإنشاد والابتهالات، من الأوبرا ومراكز الإبداع، والفرق السورية والمصرية، إضافة إلى أشهر المنشدين والمبتهلين.



وزير البترول الأسبق فى “نجوم الإدارة” على المحور



تستضيف الإعلامية منال السعيد، في برنامجها “نجوم الإدارة” على شاشة قناة المحور فى العاشرة مساءً، المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، في الجزء الثاني من حواره.

ويتحدث كمال عن سر تمسك الحكومات السابقة بمنظومة الدعم دون اتخاذ إجراءات إصلاحية بشأنها، إلى جانب توقعاته لشكل المنظومة بعد تحريك أسعار الوقود، كما يقيم أداء الحكومة الحالية، وتجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، وأبرز التحديات الراهنة والمستقبلية.



رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب ببرنامج “من ماسبيرو”



يستضيف برنامج “من ماسبيرو” في الواحدة صباحا على شاشة القناة الثانية، الدكتور إبراهيم أبوذكرى رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، ويدور الحوار عن الإنتاج الدرامي والسينمائي والغنائي والأعمال العربية المشتركة.

البرنامج من تقديم كل من أمنية مكرم وعاطف كامل.