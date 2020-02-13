وزير البترول : إيجيس 2020 أتاح فرصا متميزة لتبادل الخبرات وزيادة الاستثمارات

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2020 أتاحت فرصة متميزة لعرض قصص النجاح التى حققتها كوادر قطاع البترول خلال الأربع سنوات الماضية.

وزير البترول : مشاركة قوية وحضور متميز للشركات والأفراد في إيجيس 2020

وأشاد وزير البترول بما شهده المعرض من أحداث بداية من رعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورؤساء شركات البترول المصرية والأجنبية والمسئولين التنفيذيين.

ولفت إلى المشاركة القوية والحضور المتميز للشركات والأفراد والنقاشات الثرية فى الجلسات المختلفة و التى أدار الكثير منها رؤساء شركات البترول العالمية ، وكذلك الجلسات الفنية المتخصصة و كذلك النقاش حول المستقبل وفق حوار علمى وعملى وهو مايتوافق مع أهداف المؤتمر .

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للجلسات الاستراتيجية لمؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول ايجبس 2020 و التى عقدت تحت عنوان ” التوقعات المستقبلية لمصر كمركز إقليمى للطاقة فى منطقة البحر المتوسط”.

كما أشار الوزير إلى أن مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول يحقق أهدافه المخططة عاما بعد الآخر من خلال التسويق للفرص الاستثمارية ومايحققه قطاع البترول .

وشدد على أن القطاع مازال لديه الكثير الذى يمكن تحقيقه من خلال التخطيط والعمل وتأهيل الكوادر والتعاون الإقليمي من خلال منتدى غاز شرق المتوسط.

وقال: “نحن على ثقة من أن مصر ستكون الأساس فيه من خلال ما تملكه من تسهيلات وإمكانيات يمكن للجميع بالمنطقة الاعتماد عليها واختيار مصر الحوار والعمل المشترك كأساس للتعاون وحل المشكلات”.

وأضاف الملا أن برنامج تأهيل الكوادر البترولية من الإدارة المتوسطة جاء تحفيزا للشباب وقدم الشكر للشركاء الأجانب لحرصهم على دعم ذلك وتوفير فرص للتدريب لـ١٢٠ من الكوادر الشابة فى المرحلة الأولى من البرنامج الذى نطمح أن يكون أحد أدوات تحقيق خطط قطاع البترول المستقبلية.

وأشار إلى أن الدعم المقدم من الشركاء يؤكد على مدى التزامهم فى الشراكة مع قطاع البترول فهذا البرنامج مستمر لمدة ٣ سنوات وسيشهد الاستفادة بقوة من الخبرات التى اكتسبها المشاركون به .

وأكد على حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على نجاح التحول الرقمى لإدارة كافة أنشطة الصناعة البترولية ونعمل على ربط الشركات بنظام واحد من أجل المزيد من دعم اتخاذ القرار.

وقال “نعمل على ربط الجميع ببرنامج الإدارة المتكاملة للموارد ERP المطبق حاليا فى الشركات القابضة وهيئة البترول”

ولفت إلى أن قطاع البترول يعمل حاليا على الانتهاء من التحول الرقمى بنهاية العام ، وقد استطعنا تحقيق تواصل أكبر من خلال بوابة التواصل بين العاملين بقطاع البترول( الانترانت) .

التخطيط لإطلاق أول بوابة الكترونية لتسويق الفرص الاستثمارية

وأوضح أنه من المخطط إطلاق أول بوابة الكترونية لتسويق الفرص الاستثمارية فى مجال البحث والاستكشاف.

وقال إن توجه قطاع البترول نحو إعادة الهيكلة التى تم الإعلان عنها مؤخرا يأتى انطلاقا من أن آخر هيكلة بالقطاع كانت منذ ٢٠ عاما.

وتركز الهيكلة بحسب الوزير على تطوير وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والبتروكيماويات والتكرير والنقل والتوزيع.

وقال إنه تم إقرار ذلك كاستراتيجية بعد استماع واعى ومشاركة حوارية ونقاشية من جميع عناصر المنظومة وهو النهج الذى نعمل على تأصيله فى وعى وثقافة التعامل فى إطار منهجية تغيير الثقافة التى نعمل عليها كأساس للعمل وتحقيق النجاح.

الملا يشدد على الأهمية البالغة لخطة زيادة إنتاج مصر من البترول

وشدد وزير البترول على الأهمية البالغة لخطة زيادة إنتاج مصر من البترول التي يجري العمل عليها حاليا علي عدة محاور تشمل الاستمرار في طرح مناطق جديدة في مزايدات عالمية للبحث والاستكشاف و تنفيذ برامج عمل طموحة لشركات الإنتاج واستخدام التكنولوجيا للوصول إلى الفرص الجديدة والحفاظ علي الإنتاج من الحقول القديمة.

وأوضح وزير البترول أن نجاح الخطة سيكون له أثر إيجابي علي تقليل الفجوة بين إنتاج واستهلاك المنتجات البترولية وتقليل استيرادها.

