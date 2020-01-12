«وزير البترول»: التطوير الشامل لمعامل التكرير أبرز أهدافنا

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية خلال الجمعية العامة لاعتماد موازنة شركة القاهرة لتكرير البترول، أن برامج عمل الوزارة الجاري تنفيذه حالياً يستهدف التطوير الشامل لمعامل التكرير من خلال تنفيذ مشروعات جديدة، إضافة إلى تطوير وتحديث الوحدات الإنتاجية القائمة.

وقال الملا إن تلك المشروعات تستهدف رفع كفاءة معامل التكرير وطاقتها الإنتاجية لضمان استدامة توفير وتأمين إمدادات السوق المحلي من المنتجات البترولية.

ولفت إلى أهمية ترشيد النفقات وتوفير بيئة عمل آمنة من خلال التطبيق الصارم لتعليمات واشتراطات الصحة المهنية والأمن الصناعي والحفاظ على البيئة.

ومن جانبه، أوضح الكيميائي جابر حسن رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول، أن الشركة تنفذ عددا من المشروعات، ومن أهمها وحدة استرجاع غازات الشعلة وإعادة استخدامها كوقود حريق للغلايات والأفران بما يساهم فى تقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة.

كما تشمل مشروع إنشاء أبراج التبريد لمياه المبردات والمكثفات بمعملي تكرير مسطرد وطنطا لإعادة استخدامها كدائرة مغلقة.

مستهدف تكرير 8 ملايين طن بمعملي مسطرد وطنطا

وأضاف أن الشركة تستهدف تكرير أكثر من 8 ملايين طن بمعملي مسطرد وطنطا منها حوالي 7 ملايين في الأول (تشمل مليون و200 ألف طن لصالح الشركة المصرية للتكرير) وأكثر من مليون طن بالمعمل الآخر.

وتستهدف الشركة إنتاج حوالى 1.2 ألف طن بوتاجاز و306 آلاف طن نافتا وحوالي 1.2 مليون طن بنزين بأنواعه المختلفة، علاوة على 82.5 ألف طن كيروسين وحوالي 484 ألف طن من وقود النفاثات “ترباين” ونحو 1.6 مليون طن سولار وحوالي 39 ألف طن ديزل و4.4 مليون طن مازوت وحوالي 20 ألف طن من المذيبات العطرية.

وأشار إلى أن الشركة تخطط للاستمرار في أعمال التصنيع المحلي لصالح الشركات الشقيقة والغير بقيمة حوالي 156 مليون جنيه .

وبيّن كذلك أن الشركة بدأت فى إمداد الشركة المصرية بالتغذية اللازمة من المازوت بالمواصفات القياسية والتى بلغت حوالي 1.4 مليون طن خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2019 / 2020، وأنه من المخطط تسليمها حوالي 4.2 مليون طن مازوت هذا العام .