وزير الاقتصاد السعودي: نستثمر في المواهب والكفاءات لوضع المملكة في قلب التطور التكنولوجي

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، إن التغييرات التكنولوجية الواسعة التي يشهدها العالم اليوم، ستؤثر على مختلف القطاعات، لذا تحرص المملكة على الاستثمار في تطوير المواهب والكفاءات السعودية، القادرة على وضعها في قلب مشهد التطور التكنولوجي.

وأوضح “الإبراهيم” أن المملكة تعي بأنها لكي تحقق أهدافها الاقتصادية، لا يمكنها الاكتفاء فقط بتطوير المواهب والكفاءات المحلية، بل عليها أيضا استقطاب الكثير من المواهب من خارج المملكة، وهو ما تعمل عليه في الوقت الحالي.

جاء ذلك خلال كلمة “الإبراهيم” في جلسة بعنوان “قوة عاملة مستدامة من أجل اقتصاد مستدام”، ضمن فعاليات اليوم الأول لمؤتمر سوق العمل الدولي الذي تنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات بالرياض.

وكانت الرياض قد احتضنت صباح اليوم، أعمال النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، بحضور أكثر من 2000 مشارك من 40 دولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، ومجموعة من قادة ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية وممثلين من الأوساط الأكاديمية.

ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة لتبادل المعرفة وعرض الخبرات والممارسات المبتكرة لنخبة من المتخصصين في سوق العمل، من خلال 40 جلسة نقاش متنوعة تضم 150 متحدثا، للخروج بمجموعة من الرؤى القابلة للتنفيذ لمعالجة تحديات أسواق العمل ووضع حلول مشتركة عالميا.