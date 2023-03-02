وزير: الاقتصاد الإماراتي ينمو بنسبة 7.6% في 2022

سجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نموا بنسبة 7.6 % في عام 2022، حسبما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق يوم الخميس.

وجاءت تصريحات عبد الله بن طوق يتحدث خلال مشاركته في مؤتمر إنفستوبيا الذي تستضيفه الإمارات.

كان صندوق النقد الدولي قد توقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2022، فيما كانت وكالة موديز قد توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات ما بين 6% و7% خلال العام 2022.

وأظهر استطلاع حديث أجرته “رويترز” لآراء خبراء اقتصاديين أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست سينمو هذا العام بنصف معدل 2022 مع تضرر عائدات النفط من توقعات بتباطؤ عالمي معتدل.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست 3.3% هذا العام و2.8% العام المقبل، حسبما أظهر الاستطلاع الذي أُجري من التاسع إلى 23 من يناير الماضي، انخفاضا من 4.2% و3.3% في الاستطلاع السابق في أكتوبر.