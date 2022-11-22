وزير الاشغال اللبناني : إعادة إعمار مرفأ بيروت بعيدا عن التجاذبات الداخلية والخارجية

قال على الحاميه وزير الاشغال العامه اللبناني أن لبنان جاد فى إعمار مرفق بيروت وتهيئته مره آخرى للعمل .و مشيرا خلال مشاركته فى الجاسة الافتتاحية لمؤتمر وزراء النقل العرب أنه جاء يحمل رساله لطمأنة الأطراف العربيه وكل محبى لبنان ان هناك تصميم على إعاده الاعمار للمرفأ .

قال وزير الاشغال العامه اللبناني انهم حريصون على الا يتركوا إعاده أعمار مرفا بيروت للتجاذبات الداخليه والخارجيه





واشار وزير الاشغال إلى انهم على استعداد لادخال اي استثمارات شرقيه او غربيه لإعادة أعمار مرفأ بيروت مشيرا الى انهم اعدوا خطه مدروسه ونحن منفتحون على جميع الاستثمارات من الاشقاء والاصدقاء.

وكانت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قد أستضافت اليوم ” “اعمال الدورةخمسة وثلاثون لمجلس وزراء النقل العرب بمقرها الأكاديمية (أبو قير) في الاسكندرية.



من جانبه رحب الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية في كلمته بأصحاب المعالي والسفراء ورؤساء الوفود المشاركة، متمنياً لهم طيب الإقامة والتوفيق في تسيير أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب.



وقال : “اهلا ومرحبا بكم فى اكاديميتكم، الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى أحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية ، وبيت الخبرة والذراع الفني المتخصص فى مجالات التعليم والتدريب والبحوث والاستشارات ، ونحن سعداء اليوم باستضافة الدورة التاسعة والستون للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب والذي يتزامن مع الاحتفالية الخمسين للأكاديمية.



و أوضح أنه بتوجيه من الامانة العامه لجامعة الدول العربية قامت الاكاديمية خلال السنوات الماضيه باستضافة اجتماعات مجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذى و اجتماعات اللجان الفنيه للنقل البحري وللنقل البري وللنقل متعدد الوسائط والملتقي العربي للنقل .

