وزير الاستثمار السعودي: 23 مليار دولار نصيب العالم العربي من استثمارات الصين الخارجية

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، المتجه من الصين إلى الخارج، قد نما بمعدلٍ قدره 20% سنويًا، على مدار العقد الماضي.

وأكد الفالح – خلال كلمته في افتتاح الدورة العاشرة من مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين المنعقد في العاصمة السعودية الرياض – أن نصيب العالم العربي من الاستثمارات الصينية قد بلغ حوالي 23 مليار دولار، مشيرا إلى أن هناك طموحا في زيادة هذه المعدلات أكثر من ذلك للاستفادة من سوق الصين الكبيرة والمزدهرة.

وأضاف: “بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين، في عام 2021 حوالي ثلاثة تريليونات و600 مليار دولار، 12٪ منها من العالم العربي”.

وتنظم وزارة الاستثمار السعودية يومي 11 و12 يونيو الجاري الدورة العاشرة من مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية واتحاد الغرف العربية تحت شعار «التعاون من أجل الرخاء».

ويحظى المؤتمر برعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتتضمن أجندة المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية، والاجتماعات الثنائية.