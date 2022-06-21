وزير الاستثمار السعودي: المملكة من أكبر الدول المستثمرة بمصر بإجمالي 110 مليارات ريال

قال المهندس خالد الفاتح، وزير الاستثمار السعودي، إن المملكة العربية السعودية تعد من أكبر الدول المستثمر في مصر بإجمالي استثمارات تقدر بـ ١١٠ مليارات ريال سعودي.

وأضاف في كلمته في حفل توقيع الاتفاقيات الاستثمارية للقطاع الخاص بين مصر والسعودية، أن السوق السعودية يعمل بها أكثر من ٢٠٠٠ شركة مصر برؤوس أموال تتخطى ٥ مليارات ريال ، وبقيمة أصول تقدر بـ ٨ مليارات ريال سعودي.

وأوضح وزير الاستثمار السعودي، أن حجم الاتفاقيات الاستثمارية التي سيتم توقيعها تقدر بـ ٢٩ مليار ريال ما يعادل ٨ مليارات دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 622 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 651.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة انخفاض قدرها 4.5%، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وسجل عدد سكان مصر 103.5 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان السعودية 35.8 مليون نسمة عام 2022.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة السعودية طبقــاً لتقـديـرات البعثة 3 ملايين حتى نهاية 2020.