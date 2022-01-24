وزير الاتصالات : 500 مليون جنيه تكلفة خط إنتاج التابلت في بني سويف ويصنع مليون ونصف كل عام

قال إن الخط سيبدأ الإنتاج هذا العام، بينها 700 ألف سوف توجه للتربية والتعليم، وسعر بيعه للمواطن سوف يكون أرخص من مثيله المستورد.

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن 500 مليون جنيه تكلفة خط إنتاج التابلت في بني سويف ويصنع مليون ونصف كل عام.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح وزير الاتصالات تفاصيل جولته التفقدية اليوم بمحافظة بني سويف، والتي تضمنت افتتاح وتفقد بعض المشروعات في القطاع وتوقيع مذكرة تفاهم وتفقد المنطقة التكنولوجية ومصنع شركة سامسونج لإنتاج التابلت المدرسي.

وقال وزير الاتصالات: “تفقدنا خط إنتاج لتصنيع “التابلت” في مصنع سامسونج في بني سويف، وهو ليس تجميع ولكن تصنيع حقيقي، وهي خطوة جيدة للتصنيع الإلكتروني في مصر، ونصف إنتاجه سيوجه لوزارة التربية والتعليم والنصف الآخر للسوق المحلي والتصدير”.



وكشف أن تكلفة خط إنتاج التابلت 500 مليون جنيه وطاقته إنتاج مليون ونصف تابلت كل عام، وأنه سيبدأ الإنتاج هذا العام، بينها 700 ألف سوف توجه للتربية والتعليم، وسعر بيعه للمواطن سوف يكون أرخص من مثيله المستورد.



ولفت إلى أوجه التعاون بين وزارته ومع وزارة التربية والتعليم لإنشاء مدرس تكنولوجية لتخريج نوعية جديدة من التقنيين الفنيين، ونستقبل فيها المتفوقين من خريجي الإعدادية وهناك إقبال كبير عليها.

وأضاف وزير الاتصالات: “لا ينقصنا شيء لتوسيع صناعة التكنولوجيا، ونهتم بتدريب الأيدي العاملة، وخلال 3 سنوات تضاعفت موازنة التدريب 22 مرة، كانت 50 مليون وأصبحت مليار و200 مليون”

وحول شكاوى الجمهور في بعض المناطق من تدني جودة خدمات الانترنت قال : “نعمل على تطوير الإنترنت الثابت، وترتيبنا كان 40 بين الدول الإفريقية، ومصر أصبحت في المركز الثالث ونعمل على التطوير وهناك 80% زيادة في عدد أبراج المحمول”.

وتفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في مشروع إنشاء المقر الرئيسي لفرع الهيئة العامة للبريد بشارع عبد السلام عارف بمدينة بني سويف العاصمة،وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع ومعدلات ونسب الإنجاز،وذلك في ختام زيارة الوزير”اليوم”للمحافظة بني سويف،وتضمنت افتتاح وتفقد بعض المشروعات في القطاع وتوقيع مذكرة تفاهم وتفقد المنطقة التكنولوجية ومصنع شركة سامسونج لإنتاج التابلت المدرسي.