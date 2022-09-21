وزير الاتصالات: 50% فأكثر زيادة في أعداد أبراج المحمول خلال 2023/2022

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، عن زيادة عدد أبراج المحمول خلال العام المالي 2022/2023 بنسبة تصل إلى 50% فأكثر، مؤكدا عراقة تاريخ قطاع الاتصالات في مصر إذ شهدت إجراء أول اتصال تليفوني في سبتمبر 1881، كما يعود تاريخ تأسيس الشركة المصرية للاتصالات إلى عام 1854 وهيئة البريد 1865.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الاحتفالية التي عقدتها شركة إريكسون مصر لحلول الاتصالات اليوم الأربعاء بمناسبة مرور 125 عاما على تواجدها في مصر.

وأوضح طلعت أن نشاط اريكسون في السنوات الأخيرة يتسق مع استراتيجية وزارة الاتصالات في بناء مصر الرقمية ، موضحا أن التعاون بين اريكسون وايتيدا في تطوير مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات يسهم في مواجهة التحديات.

وتابع قائلا: نعمل أيضا من خلال إيتيدا ومركز الأبحاث التطبيقية التي انشئته الوزارة في عام 2019 علي تطوير التكنولوجيات البازغة عبر الاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة ضمن خطة الدولة المصرية في بناء الإنسان المصري كونه عنصرا محوريا في نهضة الأمة.

وألمح إلى أن اريكسون تلعب دورا محوريا بالتنسيق مع شركات الاتصالات العاملة بالسوق المحلية في تطوير البنية التحتية للاتصالات الأمر الذي ساهم في مضاعفة سرعات خدمات الانترنت الثابت حاليا 8 مرات لتحتل بذلك المركز الاول أفريقيا ، مبينا أن ميزانية قطاع الاتصالات خلال العام المالي 2022/2023 ارتفعت بنسبة 22.6% مقارنة بالعام الماضي السابق له.