وزير الاتصالات : 400 مليون دولار زيادة فى صادرات مصر الرقمية العام الماضى

قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الصادرات الرقمية زادت هذا العام إلى ٤.٥ مليار دولار خلال العام المنتهى ٢٠٢٠ -٢٠٢١ مقابل إلى ٤.١ مليار دولار تم تحقيقها خلال العام الماضى ٢٠١٩ -٢٠٢٠ وبزيادة ٤٠٠ مليون دولار

جاء ذلك خلال مشاركته مساء اليوم فى أعمال النسخة السابعة من “قمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال” التي تستمر على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من ٢ إلى ٤ أكتوبر ٢٠٢١م.

وأوضح أن هذه الزيادة الضخمة فى عام واحد تاتى رغم تداعيات الجائحة التى يعلمها الجميع .



وأشار طلعت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد هو القطاع الأكثر نموا بين قطاعات الدولة على مدار العامين الماضين وذلك بنسبة نمو تبلغ 16% خلال العامين الماضيين،

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الأسباب تقتضى رعاية والاهتمام بالشركات الناشئة لخلق فرص عمل ، لافتاً إلى أن استراتيجية دعم الشركات الناشئة تعتمد على محورين هما رعاية الإبداع ومحور التنمية البشرية وخلق كوادر متخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات .

ولفت طلعت إلى أن المحور الثانى وهو التدريب لأن من أكبر التحديات التى تواجه والشركات الناشئة هى أجتذاب المهارات والاحتفاظ بها فترة طويلة مع المنافسة فى سوق العمل

وأشار إلى أن ذلك ياتى فى ظل طرح تساؤل حول كيف يمكن لمصر ان تكون لها المكانة التى تستحقها فى تشجيع الشركات الناشئة وزيادة عددها ونجاحها، لأن ذلك من التحديات الضخمة التى تواجه الشركات فى بدايتها

تجدر الاشارة إلى ان مكتبة الأسكندرية تستضيف أعمال النسخة السابعة من “قمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال” التي تستمر على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من ٢ إلى ٤ أكتوبر ٢٠٢١م، تحت رعاية وحضور الدكتور عمرو طلعت؛ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسفير السويد بالقاهرة ونائب سفير جمهورية ألمانيا بالقاهرة، وممثل عن سفير جمهورية باكستان.



وتعقد القمة التي تعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط بشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات” ايتيدا”، وهيئة “البريد المصري”، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وشعبة صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووكالة التعاون الألمانية للتنمية الدولية “GIZ”، و” فوري”، و”روش” للرعاية الصحية، و”هيفوس”، و”أدفينتشورز” وصندوق”سند” للاستثمار، إيجبت فنتشورز”، و” زوهو”، و” انيرشيا”، ونوفارتس”، و”JTC”.

حيث أن النسخة السابعة من قمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال تستهدف تعزيز وتنمية ريادة الأعمال التكنولوجية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط والأورومتوسطية من خلال عرض تكنولوجيات مختلفة وسبل تطبيقها في كل صناعة من الصناعات، ويأتي احتضان مصر لهذه القمة للعام السابع على التوالي تأكيدًا لدور مصر المحوري وبناء على النجاحات التي حققها رواد الأعمال المصريون، وما تشهده ريادة الأعمال في مصر من تقدم بفضل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجه الحكومة المصرية نحو ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، لما لذلك من دور في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل