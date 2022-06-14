وزير الاتصالات : 40 مليار جنيه استثمارات المرحلة الثانية من تطوير شبكة البنية التحتية‎‎

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات خلال كلمته في المؤتمر الذي تنظمه شركة IDC للحلول الرقمية، إن وزارة الاتصالات مستمرة في بناء منظومة مصر الرقمية، لافتا إلى أن مصر الرقمية يعد مشروعا عملاقا تشارك فيه كل جهات الدوله بجميع أركانها.

وأوضح طلعت أن قطاع الاتصالات سجل معدل نمو يصل لأكثر من ١٦٪؜، موضحا أن قطاع الاتصالات يعد ضمن أكثر القطاعات نموا في الدولة.

ولفت طلعت إلى الدور المحوري الذي تلعبه منصة مصر الرقمية في دعم المواطن وتحقيق خدمة رقمية ميسرة، مشيرا إلى المجهود المبذول للعمل على تقديم خدمات للمواطن المصري.

وأوضح أن مراكز إبداع مصر الرقمية تلعب دورا محورا، للعمل على عقد محافل تشبيك لرواد الأعمال للعمل على جذب التمويلات، موضحا أنه في عام ٢٠٢١ تم جذب ٤٩٠ مليار دولار تمويلات.

واختتم طلعت حديثه بالإشارة للبنية التحتية ، موضحا أن الوزارة تخطط لبدء المرحلة الثانية لتطوير البنية التحتية باستثمارات تقدر بنحو ٤٠ مليار جنيه.

وأشار إلى الدور الذي تلعبه الوزارة للعمل على توصيل خدمة الإنترنت للقرى الأكثر احتياجا والذي يأتي ضمن مبادرة حياة كريمة لتحقيق استمرارية أفضل.

وأوضح أن مصر استطاعت تحقيق المركز الأول في سرعة الإنترنت الثابت على مستوى القارة الأفريقية.