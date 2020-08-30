اتصالات وتكنولوجيا

وزير الاتصالات : 4 مليارات جنيه تكلفة ميكنة 27 جامعة حكومية.. وإتاحة 100 ألف فرصة تدريبية

ميكنة الخدمات الحكومية يستهدف رفع المعاناة عن المواطن المصري
محمود جمال 11:58 م, الأحد, 30 أغسطس 20 11:58 م, الأحد, 30 أغسطس 20

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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات ، مساء الأحد ، إن وزارته تعمل علي تطوير وميكنة نحو 27 جامعة حكومية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي بتكلفة تصل إلى 4 مليارات جنيه .

جاء ذلك خلال لقاءه مع الإعلامية ريهام السهيلي في برنامج المواجهة المذاع حاليا علي قناة اكسترا نيوز .

وأوضح طلعت أنه من المقرر تقديم الخدمة التعليمية في تلك الجامعات خلال العام الدراسي المقبل .

في سياق متصل ، أكد الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه اهتمام برفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال ميكنة الخدمات الحكومية وتدريب الكوادر البشرية من خلال بناء قاعدة واسعة من الكفاءات الفنية والتقنية في قطاع الاتصالات .

ولفت إلة أن الوزارة تستهدف إتاحة أكثر من 100 ألف فرصة تدريب الشباب خلال العام الحالي بتكلفة 500 مليون جنيه من أجل تجهيز الشباب للعمل في السوق المحلية والعالمية.

ورأى أن ميكنة خدمات الحكومة أصبح أمرا حتميا لمواكبة التطورات التكنولوجية وزيادة الصادرات الرقمية وفتح فرص عمل جديدة علاوة علي تخفيف المعاناة علي المواطن المصري

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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