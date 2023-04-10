وزير الاتصالات: 3 تريليونات دولار حجم سوق الشركات الناشئة عالميا

التقي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجموعة من رواد الأعمال ومؤسسى الشركات التكنولوجية الناشئة، ضمن فعاليات “يوم الشركات الناشئة.. تواصل مستمر” الذى نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمركز إبداع مصر الرقمية – قصر السلطان حسين كامل، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تعزيز نمو قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة، وتذليل العقبات التى تواجه رواد الأعمال.

وقال طلعت إن حجم سوق الشركات الناشئة على مستوى العالم يبلغ نحو ٣ تريليون دولار؛ حيث يعد قطاع الشركات الناشئة أحد الركائز الأساسية فى كل الاقتصاديات سواء فى الدول المتقدمة ذات الاقتصاديات الكبرى أو فى الدول ذات الاقتصاديات الناشئة؛ موضحا أن هناك تراجع على مستوى العالم فى استثمارات رأس المال المخاطر فى الشركات الناشئة على مدار العامين الأخيرين؛ مشيرا إلى أنه قد بلغت نسبة تراجع الاستثمارات فى هذا القطاع خلال الربع الأول من هذا العام أكثر من 54% على مستوى العالم نتيجة للأزمة الاقتصادية والجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة.

وأشار الوزير إلى تراجع الاستثمارات فى الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتركيا وباكستان خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة بلغت 70% عن الربع الأول من العام الماضى وهو ما يشكل تحدى على كل عناصر المنظومة سواء شركات ناشئة، وباقى العناصر الداعمة سواء حكومة أو منظمات العمل المدنى أو قطاع خاص.

وأوضح أن مصر حققت نموا في الاستثمارات بالشركات الناشئة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة تتراوح بين 3-4 % خلال عام 2022 مقارنة عن العام الذى يسبقه على الرغم من التراجع فى النمو على مستوى الإقليم؛ كما شغلت مصر المركز الأول فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط فى عدد الصفقات الاستثمارية فى الشركات الناشئة خلال عام 2022 وهو الأمر الذى يبرهن على قدرة الشركات على الإبداع وتقديم حلول ذات قيمة؛ مضيفا أن مصر حققت نمو فى الربع الأول من عام 2023، كما شغلت المركز الثانى فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط فى حجم الصفقات.

واستعرض جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الشركات الناشئة من خلال أربعة محاور وهى المحور الأول: النفاذ إلى القطاع الحكومى من خلال نفاذ تسويقى لإجراء عمليات تجارية مع القطاع الحكومى، أو تيسير الإجراءات التى تتطلبها الجهات المختلفة؛ موضحا أنه عقب اللقاء السابق مع رواد الاعمال فى العام الماضى تم بدء التعاون مع هيئة الاستثمار ووزارة المالية، ومصلحتى الضرائب والجمارك، وهيئة الرقابة المالية لتسهيل الإجراءات للشركات الناشئة.

كما يتم التعاون حاليا مع هيئة الاستثمار لتسهيل إنشاء الشركات الافتراضية بدون مقر، والسماح بتسجيل مقر الشركات الناشئة بأحد مراكز إبداع مصر الرقمية “كريتيفا”، كما يتم حاليا التعاون مع مصلحة الضرائب لتسهيل إجراءات المعاملات الضريبية.

ولفت إلى أن المحور الثانى يتمثل فى النفاذ إلى القدرات من خلال توفير مجموعة من البرامج والمبادرات التدريبية لضخ المزيد من الكوادر المدربة لسوق العمل التى تتطلبها الشركات العالمية والمحلية الكبرى والشركات الناشئة، كما سيتم إتاحة “بنك المهارات” من خلال “إيتيدا” والذى يضم الموارد البشرية التى تلقت التدريب من الوزارة لكى تستطيع الشركات الناشئة التواصل معها؛ موضحا أنه يتم العمل على انشاء معمل لإبداع التطبيقات الحكومية بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولى GIZ فى مركز إبداع مصر الرقمية الجيزة يتم من خلاله دعوة مجموعة من الشركات الناشئة لتصميم برامج سيتم الاستعانة بها فى مختلف اجراءات العمل الحكومى وعند نجاحها سيتم التعاقد معها، كما سيتم تدريب كوادر الشركات الناشئة على احتياجات جهات الحكومة من تطبيقات وحلول.

وتابع أن المحور الثالث يتمثل فى النفاذ إلى الأسواق الخارجية من خلال المعارض التى تقام بالخارج لإتاحة الفرصة للشركات لعرض منتجاتها وحلولها؛ مضيفا أنه سيتم تنظيم محافل تشبيك نوعية يتم من خلالها دعوة الشركات الناشئة والجهات العاملة فى كل قطاع لتسهيل نفاذ هذه الشركات لكافة القطاعات؛ موضحا أن المحور الرابع يتمثل فى النفاذ إلى الاستثمارات من خلال التعاون مع البنك المركزى وهيئة الاستثمار لإتاحة صناديق استثمارات للشركات الناشئة لتيسير الاستثمار فى هذه الشركات سواء من الناحية الإجرائية أومن ناحية الحصول على موارد مالية.

كما تم التعاقد مع شركة “بلج اند بلاى لإدارة مركز إبداع مصر الرقمية – قصر السلطان حسين كامل و500 لإدارة مركز إبداع مصر الرقمية – الجيزة لتوطين هذه الخبرات فى مصر، وتنمية الاستثمارات فى الشركات الناشئة، وزيادة أعداد لشركات التى يتم احتضانها فى المراكز، وتدريب شباب من مختلف المحافظات على إدارة مراكز إبداع مصر الرقمية.

وأضاف طلعت أنه يتم إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية “كريتيفا” لتقديم سلسلة القيمة للشركات الناشئة حيث من المستهدف الوصول إلى 30 مركزا على مستوى الجمهورية؛ موضحا أنه تم افتتاح 8 مراكز ومن المقرر افتتاح 17 مركزا جديدا فى 2023 على أن يتم افتتاح باقى المراكز خلال 2024.

وتضمنت فعاليات اليوم عقد جلسة نقاشية بعنوان “يوم الشركات الناشئة… نحو رؤية مستقبلية لريادة مستدامة”؛ بمشاركة المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، و حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس طارق القاضى مؤسس قمة “تكني” ومؤسس ورئيس شبكة البحر المتوسط للاستثمار الملائكي، و كريمة الحكيم مديرة “بلج اند بلاي” مصر، و عبد الحميد شرارة المؤسس والرئيس التنفيذى لقمة “رايز أب”، و عز الدين زعزع مدير برنامج “500” مصر.

واستعرض المشاركون بالجلسة عناصر نجاح قطاع الشركات المصرية التكنولوجية الناشئة، وسبل تحسين منظومة ريادة الأعمال فى مصر واستدامة نمو الشركات المصرية الناشئة.

وأوضح المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” أن وفرة رواد الأعمال المبتكرين فى مصر تعد من أهم عوامل نجاح قطاع الشركات الناشئة فى مصر والذى ينمو للعام الخامس على التوالي، مشيرا إلى برامج ومبادرات الهيئة التى تستهدف تهيئة بيئة الأعمال ودعم سلسة القيمة بهذا القطاع الواعد وتغطية مختلف مراحله؛ مضيفا أن الهيئة تقوم بالتعاون مع صناديق الاستثمار والمشغلين العالمين فى مراكز إبداع مصر الرقمية حيث تستهدف الهيئة من خلال تعاونها مع شركة 500 جلوبال وشركة “بلج اند بلاى” دعم حوالى ٣٠٠ شركة تكنولوجية مصرية ناشئة؛ لافتا إلى أن الهيئة تركز أيضا على تعزيز نمو الشركات التكنولوجية الناشئة فى مجالات تصميم الالكترونيات والبرمجيات المدمجة.

كما أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على حرص الهيئة على التواصل المستمر مع مؤسسى الشركات الناشئة؛ مشيرا إلى الجهود المبذولة من الهيئة لتحسين مناخ الاستثمار فى قطاع الشركات الناشئة وكذلك الجهود الخاصة بتذليل العقبات وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية المعنية من خلال تهيئة المناخ التشريعى بما يتواكب مع طبيعة نشاط الشركات الناشئة ومتطلباتها وتطوير القوانين الحالية وتسليط الضوء على القوانين الموجودة لتمكينهم من الاستفادة منها، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة، أو دخول أو خروج الشركاء وتصفية الشركة، كذلك إيجاد آليات مناسبة للتعاملات المالية، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة المالية لإيجاد حلول رقمية للتعاملات الضريبية تتناسب مع طبيعة الشركات الناشئة.

كذلك دار حوار مفتوح بين الدكتور عمرو طلعت ورواد الأعمال ومؤسسى الشركات الناشئة تم خلاله التطرق الى عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال.

وردا على استفسار حول تيسير إجراءات استيراد المكونات الإلكترونية من الخارج؛ أكد طلعت على أن قطاع تصميم الالكترونيات يعد من القطاعات الاستراتيجية؛ موضحا أن مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة ستضم مبنى يستضيف الشركات العاملة بهذا القطاع، وسيكون هناك بنك لهذه المكونات لتستطيع الشركات استخدامها داخل المبنى كما أن المبنى مزود بمجموعة من المعامل بالغة الحداثة وسيتم اتاحتها للشركات العاملة فى مجال تصميم الالكترونيات؛ مشيرا الى أن “ايتيدا” تعد قائمة بيضاء للشركات العاملة بهذا المجال وتحدثها كل ربع عام وترسلها للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتيسير إجراءات استيراد هذه المكونات.

وحول إمكانية استثمار الحكومة فى الشركات الناشئة؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت أن الحكومة دورها الحوكمة والتسهيل والتيسير، ودور القطاع الخاص هو الاستثمار.

وطالب رواد الأعمال بتشكيل مجموعة لمتابعة نتائج وقرارات اليوم وعقد لقاء شهرى يجمع رواد الأعمال؛ حيث أشاد الدكتور عمرو طلعت بالمقترح داعيا لتشكيل المجموعة من 4 أشخاص من الشركات الناشئة و2 من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أكد الدكتور عمرو طلعت أنه يمكن من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية استضافة الشركات الناشئة وفعاليات للتواصل بين رواد الأعمال بعضهم ببعض.

كما طالب رواد الأعمال بالاستعانة بأفكار الشركات الناشئة والتشبيك مع الوزارات المختلفة؛ حيث رحب الدكتور عمرو طلعت بأن تستضيف ايتيدا مجموعة عمل تجمع بين الحكومة والشركات الناشئة ويتم دعوة المسئولين حسب الموضوعات المطروحة لتبادل الأراء؛ مؤكدا أن كافة قطاعات الدولة مهتمة بملف دعم الشركات الناشئة.

وأشاد رواد الأعمال بالجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الشركات الناشئة من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية؛ كما تم الإشادة بحرص الوزارة على التعاقد مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الحاضنات التكنولوجية.