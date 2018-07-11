وزير الاتصالات يناقش استراتيجية صناعة الإلكترونيات مع السفير الكورى‎

– خاص :استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يون يوشيول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة. وتقدم يون يوشيول بالتهنئة للدكتور عمرو طلعت على منصبه الجديد، وتناول اللقاء استعراض استراتيجية الدولة لإقامة صناعة وطنية للإلكترونيات لتلبية احتياجات الطلب المحلي والتصدي

– خاص :

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يون يوشيول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة.

وتقدم يون يوشيول بالتهنئة للدكتور عمرو طلعت على منصبه الجديد، وتناول اللقاء استعراض استراتيجية الدولة لإقامة صناعة وطنية للإلكترونيات لتلبية احتياجات الطلب المحلي والتصدير للخارج حيث تم بحث سبل تعظيم التعاون في هذا المجال.

كما استقبل طلعت توماس جولد بيرجير القائم بأعمال السفير الأمريكي في مصر والذي قدم تهنئته للدكتور عمرو طلعت على توليه منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متمنيا له التوفيق.

شمل اللقاء مناقشة عدة موضوعات ذات أولوية لدى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري؛ وعلى رأسها تنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمي، وتطوير برامج التدريب لبناء القدرات والاستفادة من إمكانية الدعم التقني من خلال التعاون بين المعهد القومي للاتصالات، ومعهد تكنولوجيا المعلومات من جهة ومؤسسة الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية USTDA من جهة أخرى

وتقرر عقد لقاء يجمع قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع USTDA لبحث اليات التعاون المشترك.

كما تم مناقشة سبل زيادة تواجد شركات التكنولوجيا الأمريكية المتوسطة الحجم في مصر من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات والتي من ضمنها التعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في التنسيق لزيارة وفد استثماري لمصر في أكتوبر القادم.