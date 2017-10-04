وزير الاتصالات يلتقي المتأهلين لمسابقة فيزا

المال – خاص:استقبل ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شباب المبدعين رواد الأعمال ممثلي أربع شركات مصرية تأهلت ضمن 13 شركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للتصفيات النهائية لمبادرة "في كل مكان" التي تنظمها شركة "فيزا" العالمية، بهدف التشجيع على تطوير الحلول والأفكار

المال – خاص:

استقبل ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شباب المبدعين رواد الأعمال ممثلي أربع شركات مصرية تأهلت ضمن 13 شركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للتصفيات النهائية لمبادرة “في كل مكان” التي تنظمها شركة “فيزا” العالمية، بهدف التشجيع على تطوير الحلول والأفكار المبتكرة في قطاع المدفوعات، بحضور قيادات من شركة فيزا مصر.



أكد القاضي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حافل بالشباب المبدع الطموح الذي استطاع أن يمثل مصر في العديد من المسابقات العالمية، وشغل مناصب هامة في شركات التكنولوجيا العالمية، مستعرضا الجهود التي تبذلها الوزارة لتمكين رواد الأعمال، وخلق بيئة داعمة للابتكار، ونشر مراكز الإبداع في محافظات مصر المختلفة.

كما أعرب عن تمنياته لهم بالتوفيق في المسابقة العالمية، داعيا إياهم لمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد لتطوير أنشطتهم والتوسع فيها لتقديم حلول تكنولوجية لقطاعات الدولة المختلفة، بهدف تنمية المجتمع والنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جدير بالذكر أن فيزا العالمية قامت بإطلاق هذه المسابقة في مناطق مختلفة، استفاد منها حتى الأن نحو 1500 شركة ناشئة فى الأمريكتين وأوروبا، وأسيا، في حين يعد هذا الإطلاق هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقدم للمبادرة نحو 190 شركة بحلول ومنتجات تنافست على تقديم أفضل الحلول، ومن المقرر أن تقوم الشركات المصرية المتأهلة بعرض منتجاتها وحلولها التكنولوجية خلال فعاليات مؤتمر ومعرض جيتكس دبي القادم، لاختيار الفائزين الذين من المقرر أن يفوزوا بجوائز تصل لى 100.000 دولار، لدعم برنامج تطويري بالتعاون مع “فيزا”، أو عبر شراكات تجارية مع عملائها، ومنحهم إمكانية الاستفادة من الواجهات البرمجية لتطبيقاتها، والتواصل مع مستشاريها التنفيذيين، واستخدام التكنولوجيا التي تقدمها الشركة.

وتمثل الشركات الأربعة الفائزة كل من شركة ” WideBot” المتخصصة في تصميم برمجيات روبوتات الدردشة الذكية، ومنها ما يتيح خدمة الرد على العملاء وخدمتهم دون الحاجة إلى العنصر البشري، واعتماداً على الذكاء الاصطناعي مما يسمح للمستخدمين ببناء وتصميم المساعد الشخصي الخاص بهم، دون تعقيدات تقنية، كما تسمح روبوتات الدردشة الذكية بتوفير تجربة ممتعة وفريدة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتسمح لأصحاب الأعمال بتقليص الوقت والمجهود اللازم للرد على استفسارات العملاء، وقد تم احتضان الشركة في حضانة مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الاعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

والشركة الثانية هي شركة “سويفل” التي تقدم حلاً مبتكراً لمشكلة المواصلات في القاهرة حيث توفر تطبيقاً على الهواتف الذكية يهدف الى استغلال الباصات السياحية الفاخرة في فترات الراحة التي لا تعمل فيها على نقل السياح، وتشغيلها في خطوط ثابتة لنقل الركاب بين المناطق الحيوية في القاهرة. ويستطيع المُستخدم من خلال التطبيق تحديد المكان الذي يود الذهاب اليه، ويقوم التطبيق تلقائيا بالبحث عن أقرب خط مُناسب لنقل المُستخدم الى وجهته، ويستطيع المُستخدم بعد ذلك حجز بطاقته للصعود على الباص المُناسب، ودفع تكلفة البطاقة، وكذلك تتبع الباص ومعرفة موعد وصوله الى نقطة الصعود الى الباص.

والشركة الثالثة هي شركة “ركنة” التي طورت تطبيقاً يساعد على حل مشكلة صف السيارات بالمناطق المزدحمة داخل القاهرة حيث يقوم المستخدم بتنزيل التطبيق وإدخال المكان الذي سيتواجد فيه لينتظره شخص يقوم بصف السيارة نيابة عنه في أحد المواقف المخصصة للسيارات سواء عامة او خاصة. ويوفر التطبيق كل المعلومات عن الشخص الذي سيقوم بصف السيارة وتجارب المستخدمين السابقين معه وتقييمهم له.

والشركة الرابعة شركة VRteekالمتخصصة في تجارب الواقع الافتراضي وتسمح تطبيقاتها بمحاكاة التجارب الحياتية اليومية بشكل ابداعي ومن بينها تطبيق شارع المعز الذي يوفر جولة افتراضية في شارع المعز لدين الله الفاطمي شاملة معلومات عن القاهرة الفاطمية.

