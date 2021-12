وزير الاتصالات يلتقي الفائزين في ماراثون ابتكار كريتيفا

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا عبر الفيديوكونفرنس بالشباب الفائزين فى ماراثون ابتكار ibTIECar Marathon @creativa الذى نظمه مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع مراكز إبداع مصر الرقمية CREATIVA ومبادرة مصر تصنع الالكترونيات EME تحت شعار “مدينة أفضل.. حياة أفضل”؛ فى إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نشر ثقافة الإبداع واكتشاف ودعم المبتكرين من الطلاب ورواد الأعمال والباحثين والخريجين ليصبحوا عناصر فاعلة تسهم فى دعم عمليات تحقيق التحول الرقمى فى شتى قطاعات الصناعة.



وأكد طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدأت فى التخطيط لإنشاء مراكز ابداع مصر الرقمية فى المحافظات منذ 18 شهرا بهدف بناء قدرات الشباب المبدع واكسابهم مهارات الفكر الابتكارى والعمل الجمعى والخبرة التقنية ومهارات العرض؛ مشيدا بالأفكار الخلاقة التى استعرضها الشباب والتى تؤكد على نجاح مراكز ابداع مصر الرقمية فى تحقيق أهدافها لكى تكون مقصدا لبناء القدرات الرقمية للشباب واحتضان الأفكار الخلاقة ومنصة لإطلاق شركاتهم ومشروعاتهم الناشئة.



وأشاد وزير الاتصالات بتنوع الأفكار الابتكارية التى طرحها الشباب، وشمولها لكافة القطاعات واستهدافها لكافة التحديات المجتمعية حيث شملت مجالات عدة منها الطاقة والزراعة والصحة والبيئة والتعليم واللوجيستيات والتجارة الالكترونية والصحة النفسية وتمكين متحدى الاعاقة، بالإضافة إلى تنوع استخدام الشباب للتقنيات الحديثة لتنفيذ مشروعاتهم والتى شملت الذكاء الاصطناعى وانترنت الأشياء والروبوت والبرامج المدمجة والطباعة ثلاثية الأبعاد والميكاترونكس والهولوجرام والواقع الافتراضى والواقع المعزز.

كما أثنى الوزير على طموح الشباب المبنى على أسس علمية واقتصادية وتسويقية وتطلعهم إلى تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير الرقمى؛ مؤكدا على قدرة الشباب على تطوير أفكارهم على النحو الذى يؤهلهم للمنافسة فى الأسواق الإقليمية والعالمية.



وأعرب عن سعادته بالتوزيع الجغرافى للفرق والتى تشمل القاهرة والوجه البحرى والوجه القبلى وهو ما يكرس رؤية انشاء مراكز ابداع مصر الرقمية فى المحافظات من أجل التوسع الجغرافى والوصول للشباب فى المحافظات؛ مشيدا أيضا بوجود أعضاء هيئة التدريس داخل مراكز ابداع مصر الرقمية وتواصلهم مع الشباب رواد الأعمال ودعمهم بالخبرات اللازمة وهو الأمر الذى يأتى تجسيدا للهدف من إقامة المراكز فى الأحرم الجامعية.



وأشار وزير الاتصالات إلى أن الوزارة تعمل على نشر مراكز ابداع مصر الرقمية فى كافة المحافظات؛ومستمرة فى توفير التدريب والخبرات وإقامة محافل تجمع الشباب رواد الأعمال بالمستثمرين وكذلك تقديم الدعم للشباب المبدع الذين سيكون لهم دور هام فى بناء مصر الرقمية بالعلم والعمل؛ مشيرا الى أنه سيقوم بزيارات لكافة مراكز ابداع مصر الرقمية بالمحافظات.



وتم عقد فاعليات ماراثون ابتكار هذا العام فى الفترة من يوليو الى نوفمبر بنظام هجين من الفاعليات الإلكترونية والأنشطة التفاعلية فى مقرات تنفيذ الماراثون بالمحافظات.



ويعد ماراثون “ابتكار” مسابقة سنوية تُنظم بالتعاون مع شركات محلية والهيئات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشهد هذا العام تطورات عديدة فى اليات العمل وشروط الاشتراك؛ حيث تم اتاحة الفرص للطلبة والخريجين وأعضاء هيئة التدريس والباحثين للمشاركة فى الماراثون، كما تم توفير برامج للتدريب والتوجيه للمشاركين فى الماراثون، بالإضافة الى التوسع الجغرافى فى المحافظات من خلال تنفيذ الماراثون فى مراكز ابداع مصر الرقمية فى ست جامعات حكومية هى (المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وجنوب الوادى بقنا، وأسوان، وقناة السويس بالإسماعيلية)، وكذلك فى معامل مبادرة مصر تصنع الالكترونيات EME فى محافظات (القاهرة، والإسكندرية، وأسيوط).



يذكر أن مراكز ابداع مصر الرقمية أحد أهم المشروعات التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف إتاحة التدريب التقنى ورعاية الابداع بما تشمله من معسكرات العصف الذهنى، وحاضانات ومسرعات أعمال للشركات، مع تدريب للقائمين على هذه الشركات، وإقامة محافل للتشبيك بينهم والمستثمرين؛ وشملت المرحلة الأولى من المشروع الانتهاء من انشاء سبعة مراكز، فيما تستهدف المرحلة الثانية انشاء 9 مراكز أخرى وذلك بتكلفة اجمالية للمرحلتين 1.5 مليار جنيه.



وخلال اللقاء استعرض ممثلو مراكز ابداع مصر الرقمية أبرز ما تم إنجازه فى مجال بناء قدرات الشباب ودعم ريادة الأعمال، كما استعرض ممثلى معامل مبادرة مصر تصنع الالكترونيات الجهود المبذولة لتمكين الشباب من تصنيع المنتجات.

وشهد اللقاء استعراض الأفكار والحلول التى ابتكرها الشباب لمواجهة التحديات المجتمعية؛ حيث أكد الشباب على أهمية الماراثون فى صقل مهاراتهم وإكسابهم الخبرات اللازمة لتطوير خطة العمل وتمكينهم من الوصول الى منتجات متكاملة، ودراسة السوق وتصحيح المفاهيم لديهم وتمكينهم من التسويق والوصول لمستثمرين والقدرة على المنافسة، فضلا عن الاستفادة من المعامل فى تصنيع منتجاتهم.



بالإضافة الى الاستفادة من الجائزة المالية فى تطوير المنتجات وتلبية احتياجات المشروع، وشملت مشروعات الشباب الفائزة فى الماراثون عدة مجالات منها التكنولوجيا المالية، والنقل الذكى، وتطبيق الكترونى للحجز، واستخدام الذكاء الاصطناعى فى بناء نظام متكامل لتعزيز سلامة الطرق، واستخدام الذكاء الاصطناعى فى تطوير أجهزة الأشعة، وتوفير حلول ذكية فى مجال الصحة وتطوير أجهزة تنفس صناعى بأقل تكلفة، وتوفير التطبيقات لتحويل المنازل الى منازل ذكية بأسعار اقتصادية، واستخدام التكنولوجيا المساعدة لخدمة متحدى الإعاقة البصرية، وكذلك فى تحويل لغة الإشارة الى كلام نصى، وجهاز لتوليد الهيدروجين للتخلص من انباعاثات الكربون، وحلول ذكية للتخلص من المخلفات الصلبة.



كما شملت المشروعات منصة لتعديل سلوك الطفل وتطوير مهاراته، وبناء نظام ذكى لإدارة العملية التعليمية واخر للتعلم عن بعد، وتوفير حلول ذكية لخدمة المصانع ودعم التحول الرقمى فى الصناعة، بالإضافة الى توفير أنظمة رى ذكية للحد من الاسراف فى المياه فى الزراعة، وبناء نظام متكامل لسد الفجوة فى الموارد المائية، واليات ذكية للتسويق للمنتجات المحلية، ودليل معلوماتى خدمى على الموبايل لسكان أسوان.



وفاز بالجائزة من محافظة القاهرة فرق DeltaSol و EFIKAوGoSafe، ومن الإسكندرية Robopick وOtonom وEM-IoT، ومن المنوفية Injaz وSmart Farm، ومن المنصورة Autoscan و My ReliefوBrain Sight، ومن الإسماعيلية Minerva وGreen Energy، ومن المنيا Naql Masr و BiobekiaوIhgizly، ومن قنا Techno School و EbnakوNabta، ومن أسيوط HoloMedica و Life SupportersوGreen ERA، ومن أسوان The Four وAtoms Tech وAswanny.



حضر اللقاء؛ المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ والدكتور حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ورئيس مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.