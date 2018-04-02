وزير الاتصالات يكشف عن استراتيجية جديدة

القاضي: صادرات تكنولوجيا المعلومات زادت من 8ر1 مليار دولار إلى 25ر3 مليار دولاروكالات:قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك استراتيجية تسعى الوزارة لتنفيذها وهي أن تصبح مصر المركز الإقليمي أو مركزا من المراكز العالمية للداتا سنتر «مراكز البيانات» خ

القاضي: صادرات تكنولوجيا المعلومات زادت من 8ر1 مليار دولار إلى 25ر3 مليار دولار





وكالات:





قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك استراتيجية تسعى الوزارة لتنفيذها وهي أن تصبح مصر المركز الإقليمي أو مركزا من المراكز العالمية للداتا سنتر «مراكز البيانات» خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير، في كلمته، مساء الاثنين في فعاليات مؤتمر مستقبل الداتا سنتر، أنه تم عرض هذه الإستراتيجية على الرئيس عبدالفتاح السيسي لتكون مصر مركزا للداتا سنتر على المستوى العالم باستخدام كافة الميزات التنافسية التي تتمتع بها مصر.

وأوضح أن الوزارة تعمل على محورين مهمين مستقبلا أولهما محور جذب الاستثمارات والآخر محور جذب الداتا سنتر العالمي، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بموقع جغرافي يتوسط العالم، علاوة على مرور 17 كابلا بحريا يربط الشرق والغرب عبر مياهها ومن ثم استغلال موقع مصر كممر مهم لنقل البيانات حول العالم.

وأكد القاضي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولى اهتماما دائما بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار السنوات القليلة الماضية حاز على قدر كبير من ثقة الرئيس ومازال لدى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكثير ليقدمه بما يتناسب مع طموحات الشعب المصري العظيم.

ولفت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأكثر نموا على مستوى الدولة على مدار الثلاث سنوات الماضية، حيث حقق معدل 12.5% خلال عامين، بحصة 3.5% من الناتج الإجمالي المحلي، وزادت صادرات تكنولوجيا المعلومات من 8ر1 مليار دولار إلى 25ر3 مليار دولار.

وأشار إلى أن مصر تتميز بكثير من الفرص الاستثمارية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فهناك العديد من القوانين الجديدة التي تسهل الاستثمار ستعرض قريبا على مجلس النواب لمناقشتها فيما بينها قانون حرية تداول المعلومات والجريمة الإلكترونية.