وزير الاتصالات يكرم منتخب مصر للرياضات الإلكترونية

كرم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منتخب مصر للرياضات الإلكترونية بعد تتويجه بطلًا للدورى العربى للرياضات الإلكترونية 2022 الذى أقيم فى العاصمة السعودية الرياض مطلع الشهر الجاري.

يأتي ذلك بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية بالفوز على منتخب البحرين، ومنتخب الإمارات، ثم الفوز فى المباراة النهائية على المنتخب السعودى ليتوج المنتخب المصرى بطلًا للدورى العربى للرياضات الإلكترونية 2022.

“رعد” الاول بين 13 منتخبا عربيا

وكان فريق “رعد” للرياضة الإلكترونية المملوك لنادى المصرية للاتصالات مثل منتخب مصر فى لعبة “فالورانت” فى هذه البطولة بعد نجاحه فى الفوز بالمباراة الفاصلة لحسم الفريق الذى يمثل المنتخب المصرى ، فى التصفيات التى نظمها الاتحاد المصرى للرياضات الإلكترونية الشهر الماضى، ونجح بعدها المنتخب فى التأهل فى التصفيات التى عقدت بين 13 منتخبًا عربيًا لاختيار ثمانية منتخبات للمشاركة بالبطولة.

طلعت : نقدم الدعم لنادي المصرية للإتصالات ليصبح قلعة للألعاب الرقمية

ووجه وزير الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات التهنئة للاعبى المنتخب والمديرين الفنيين والمشرفين على الفريق، مشيدًا بالأداء المتميز الذى ظهروا به خلال البطولة؛ داعيا الشباب إلى مزيد من العمل الجاد والجهد لتحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر عاليا فى المسابقات الدولية.

و اوضح , ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تدعم كل الجهود الهادفة إلى بناء مصر الرقمية وخلق مجتمع يتم من خلاله تفعيل أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى كافة مناحى الحياة ومنها الألعاب الرقمية.

و اشار , إلى ان الوزارة والشركة المصرية للاتصالات تستهدف جعل نادى المصرية للاتصالات قلعة للألعاب الرقمية فى مصر وأن يكون قادرا على تحقيق بطولات عالمية.

الرئيس التنفيذي للمصرية للإتصالات : نثق في قدرة اللاعبين على تحقيق المزيد من الإنجازات

و وجه عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، الشكر والتهنئة لأعضاء الفريق، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز الكبير هو ثمرة الجهود الكبيرة التى بذلت خلال العامين الماضيين لدعم الرياضات الإلكترونية، مؤكدا على ثقته فى قدرة اللاعبين على تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الأعوام المقبلة.