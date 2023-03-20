وزير الاتصالات يكرم الفائزين فى مسابقة DECI-GEEKS ضمن مبادرة أشبال مصر الرقمية

كرم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطلاب الفائزين فى مسابقة DECI-GEEKS فى نسختها الأولى والتى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكتوبر الماضى ضمن مبادرة “أشبال مصر الرقمية” وتهدف من خلالها إلى إعداد جيل من الكوادر المتميزة من طلاب المدارس فى مجالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات المختلفة، بما يتواكب مع مستحدثات العصر، ومتطلبات المستقبل محليًا وعالميًا.

وقد تضمنت مشروعات الفرق المشاركة بالمسابقة فى المستوى الثانى على العديد من الأفكار الإبداعية وحلول تكنولوجية للعديد من التحديات الواقعية فى مجالات التعليم، والصحة، والبيئة، والنقل وذلك من خلال تطبيق على ما تدربوا عليه فى مبادرة أشبال مصر الرقمية خلال الفصل الدراسى الأول.

بينما عنيت مسابقة المستوى الثالث بقيام الفرق المتسابقة بكتابة أكواد على منصة عالمية لحل مشاكل محددة فى أسرع وقت وبدقة عالية.

وبلغ عدد الفائزين بالمسابقة نحو 7 فرق يمثلهم 27 طالباً حيث تقدم للمسابقة من المستوى الثانى نحو 211 فريقا بإجمالى 844 طالبا فاز منهم 4 فرق بإجمالى 16 طالبا؛ بينما تقدم للمسابقة من المستوى الثالث عدد 13 فريقا بإجمالى 42 طالبا، فاز منهم 3 فرق بإجمالى 11 طالباً.

وفى كلمته أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الهدف من إطلاق مبادرة “أشبال مصر الرقمية” هو إعداد جيل متميز من النشء قادر على بناء مصر الرقمية من خلال إعداد الشخصية المتكاملة التى تمتلك مهارات تقنية وشخصية ولغوية وصقلها بالبُعد العملى والتطبيقى؛ موضحا أن المبادرة تسهم فى تأهيل الطلاب للعمل لاحقا فى مختلف المسارات التقنية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتقدمة سواء من خلال الحصول على فرص عمل متميزة، أو الالتحاق بسوق “العمل الحر”، أو إنشاء شركة تكنولوجية ناشئة.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه نتيجة للإقبال الكبير من الطلاب للمشاركة فى مبادرة أشبال مصر الرقمية؛ فقد تم التوسع فى قبول أعداد الطلاب الملتحقين بها من 3 آلاف طالب إلى 8 آلاف طالب، كما تم البدء فى تنفيذ برنامج مبسط من مبادرة أشبال مصر الرقمية لتدريب الطلاب الذين لم يلتحقوا بها؛ كما تقرر أيضا إتاحة الفرصة لطلاب المبادرة بالمرحلة الثانوية من استكمال برنامج المبادرة الذى تبلغ مدته 5 سنوات حتى بعد التحاقهم بالجامعة؛ لافتا إلى أنه سيتم قريبا إطلاق مبادرة براعم مصر الرقمية الموجهة للطلاب بدءا من الصف الرابع الابتدائى.

ووجه الدكتور عمرو طلعت الشكر لأولياء أمور الطلاب الملتحقين بمبادرة أشبال مصر الرقمية الذين وضعوا ثقتهم فى المبادرة منذ انطلاقها، وكذلك وجه الشكر إلى الشركات المشاركة بالمبادرة على الجهود المبذولة لتعزيز قدرات الطلبة ولدعمهم المستمر لجميع المبادرات التنموية التى تقدمها الوزارة وتوظيف أحدث مجالات التكنولوجيا فى تحقيق المزيد من التنمية التنافسية.

كما أجرى الدكتور عمرو طلعت حوارا مفتوحا مع طلاب مبادرة أشبال مصر الرقمية حول التطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمى، ومستقبل سوق العمل فى مجالات التكنولوجيا، ومبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات الرقمية.

واستمع الدكتور عمرو طلعت إلى آراء الطلاب حول المبادرة، وطموحاتهم المتعلقة بمستقبلهم المهنى، كما دعا الطلاب إلى مزيد من الجهد والعمل الدؤوب لبناء قدراتهم بشكل مستمر.

كما أشاد الدكتور عمرو طلعت بمشروعات الطلاب الفائزين بالمسابقة والتى ترتكز على الابتكار والمعرفة التى اكتسبوها خلال فترة التدريب بمبادرة أشبال مصر الرقمية قدموا بعدها حلولا تكنولوجية مبشرة فى العديد من المجالات.

وأوضحت الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية أن الدفعة الأولى من المبادرة قد بدأت فى 24 أكتوبر الماضى وتمتد حتى شهر مايو 2023 ، بالإضافة إلى شهر للتدريب فى الفترة الصيفية.

ويبلغ عدد الطلاب الملتحقين حالياً بالمبادرة (7090) طالب من البرنامج الأساسى وعدد (3641) طالبا فى البرنامج المبسط مقسمين على ثلاثة مستويات وموزعين على جميع أنحاء الجمهورية.

جدير بالذكر بأن المسابقة تم إطلاقها بالتعاون مع شركاء النجاح من الشركات العالمية وهم شركة Dell Technologies، وشركة Huawei، وشركة Microsoft ، بالإضافة إلى شركة YAT والذين ساهموا في عقد هذه المسابقات سواء بتنفيذ مجموعة من ورش العمل التحضيرية للمسابقة أو تهيئة منصات عالمية لإجراء المسابقة، أو التحكيم، أو منح الجوائز العينية والشهادات.

وتعد مبادرة أشبال مصر الرقمية منحة مجانية مقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا للطلاب المتفوقين من الفئة العمرية من 12 إلى 17 سنة فى جميع المدارس المصرية ولمُددٍ تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات وفقًا للمرحلة العمرية والمستوى الدراسى للمتقدمين؛ على أن يستوفى الطلبة الراغبين فى الالتحاق بالمبادرة شروط التقديم ومعايير القبول الخاصة بكل عام دراسي.

للتعرف على تفاصيل “مبادرة أشبال مصر الرقمية” وشروط التقديم ومعايير القبول، يرجى زيارة الموقع الرسمى للمبادرة https://deci.gov.eg

ولمزيد من التفاصيل والاستفسار يرجى الاتصال على رقم 15388، أو الدخول على الصفحة الرسمية للمبادرة على الفيسبوك

https://www.facebook.com/DECI.EGY