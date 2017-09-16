وزير الاتصالات يفتتح 3 مكاتب للبريد‎ بجنوب سيناء

محمود جمال افتتح اليوم ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء يرافقهما عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد 3 مكاتب بريد مطورة في كل من الرويسات والطور وحي النور بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بعد تحويلها إلى…

محمود جمال

افتتح اليوم ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء يرافقهما عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد 3 مكاتب بريد مطورة في كل من الرويسات والطور وحي النور بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بعد تحويلها إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة ومطورة تكنولوجيا تقدم كل الخدمات البريدية والمالية والمجتمعية المتكاملة للمواطنين، حيث تم تجهيزها بأحدث التقنيات والأدوات التكنولوجية المتقدمة، وتدريب العاملين بها على أعلى مستوى احترافي لضمان جودة وكفاءة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين والسائحين.

وتوفر مراكز الخدمات البريدية العديد من الخدمات المتكاملة للمواطنين منها: استخراج شهادات الميلاد، والقيد العائلي، وشهادات الزواج والطلاق، وشهادات الوفاة، وتجديد بطاقات الرقم القومي، كما يستطيع المواطن دفع مخالفات المرور وفواتير الكهرباء والمياه والغاز، والاستفادة من خدمة التصديق القنصلي على عدد من المحررات مثل الشهادات الدراسية والوثائق وشهادات الأحوال المدنية والتوكيلات والمستندات التجارية وشهادات الخبرة وعقود العمل، هذا بالإضافة إلى الخدمات المالية والبريدية التي يقدمها البريد المصري مثل: دفتر توفير البريد والحسابات الجارية ذات العائد اليومي، وتحويل الأموال، وصرف المعاشات، وخدمة الطرود والخطابات العادية والمسجلة والسريعة وغيرها من الخدمات.

يأتي ذلك في إطار خطة الهيئة القومية للبريد لتطوير ونمذجة مكاتبها المنتشرة على مستوى الجمهورية وتحويلها الى مراكز خدمات مجتمعية توفر جميع الخدمات الحكومية التي يحتاجها المواطنون بصورة حضارية ومتطورة تليق بالمواطن المصري في كل مكان.

يذكر أن مركز البريد بمدينة الطور يقدم خدماته البريدية المتكاملة لنحو 20 ألف نسمة، كما يخدم مركز الرويسات 10 آلاف نسمة، ويستفيد من خدمات مركز حي النور 25 ألف مواطن.