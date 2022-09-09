وزير الاتصالات يفتتح 3 مكاتب بريد بعد التطوير.. ويتفقد مستشفى سموحة الجامعي للأطفال

افتتح أمس الخميس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ثلاثة مكاتب للبريد بمحافظة الإسكندرية وهي مكتب بريد السراى، ومكتب بريد بولكلى، ومكتب بريد سموحة؛ وذلك بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية للمواطنين؛ حيث كان فى استقبالهما الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

وخلال جولته داخل مكاتب البريد؛ دار حوار مفتوح بين الوزير وعدد من المواطنين المتواجدين بالمكاتب، حيث استمع الدكتور عمرو طلعت إلى آرائهم حول الخدمات التى يقدمها البريد؛ وذلك فى ضوء التطوير الذى يشهده البريد المصرى من حيث التطوير التكنولوجي، واستحداث خدمات جديدة تلبى احتياجات كافة شرائح المجتمع.

كما طالب طلعت العاملين بمكاتب البريد إلى بذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين بجودة وكفاءة للحفاظ على الثقة الى يحظى بها البريد لدى المجتمع المصرى على مدار سنوات طويلة؛ مشيرا إلى الدور المهم الذى تقوم به الهيئة القومية للبريد كونها أصبحت منفذا لتقديم خدمات مصر الرقمية وخدمات الشمول المالى الى جانب الخدمات البريدية المعتادة.

من جانبه؛ صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بأن الهيئة قد أوشكت على الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير وتحديث مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وفقاً لأحدث المعايير الدولية فى هذا المجال، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وحتى يحصل كل مواطن على كافة الخدمات بشكل لائق وميسر.

وأشار إلى أن معدلات الإنجاز فى خطة تطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية تسير أعلى من معدلات التنفيذ المقررة حيث انه تم الانتهاء من تطوير 3385 مكتب بريد على مستوى الجمهورية بنسبة إنجاز تتجاوز الـ 80%.

جدير بالذكر أن منطقة بريد الإسكندرية بها 101 مكتب بريد، إضافة إلى ٣ سيارات بريد متنقلة منتشرة فى جميع أنحاء المحافظة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.

ويقع مكتب بريد السراى على مساحة 250 مترا مربعا، ويخدم قرابة 250 ألف مواطن، فيما يقع مكتب بريد بولكلى على مساحة 102 متر مربع، ويخدم قرابة 50 ألف مواطن.

أما مكتب بريد سموحة فيقع على مساحة 100 متر مربع، ويخدم قرابة 40 ألف مواطن.وتؤدى جميع هذه المكاتب كافة الخدمات البريدية والمجتمعية والمالية المتكاملة مثل صرف المعاشات، والحسابات الجارية والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وخدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضى ومزودة بماكينات صراف آلى ATM إلى جانب أحدث أنظمة المراقبة وإنذار الحريق والسرقة.

كما قام الدكتور عمرو طلعت، واللواء محمد الشريف بزيارة لمستشفى سموحة الجامعى للأطفال التى تقدم خدماتها الطبية ضمن منظومة المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بعد، بالتعاون بين كل من وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والسكان، والتعليم العالي، بهدف رفع كفاءة وتطوير الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين من خلال الاستفادة من تفعيل تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة في المنظومة الصحية.

وأكد الوزير على حرص الوزارة على تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة فى دعم المنظومة الصحية بشكل أكثر فاعلية وكفاءة وسرعة، وتحقيق أقصى استثمار للموارد المتاحة من خلال توفير التقنيات الفنية المطلوبة من أجهزة وتطبيقات وخطوط الاتصال بسرعات مناسبة، وإتاحة خدمات الاستضافة الكاملة لمنظومة التشخيص عن بعد، استنادا إلى وجود بنية رقمية مهيأة لتقديم هذه الخدمات المطورة، إضافة إلى تركيب وتشغيل وحدات التشخيص عن بعد فى المستشفيات المنوطة بتشغيل الخدمة، وذلك بهدف التيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات الطبية بأعلى مستوى من الكفاءة، وضمان وصول الخدمات الطبية لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية.

تأتى أهمية منظومة التشخيص عن بعد فى التعاون المثمر بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والسكان، والتعليم العالي، للمساهمة فى إنقاذ العديد من الحالات الصعبة للمرضى من الأطفال وكبار السن ممن يصعب الوصول إليهم بشكل سريع.

كما تتيح منظومة التشخيص عن بعد تقديم الاستشارات الطبية من كبار الأطباء والاستشاريين فى كليات الطب التابعة للمستشفيات الجامعية، الأمر الذى يسهم فى تنمية مهارات الممارسين من الأطباء ومسؤولى الخدمة بالمنشآت الصحية والاستفادة من تقنيات التعلم عن بعد، إلى جانب المساهمة فى إنشاء قواعد بيانات للمرضى مُزودة بالتاريخ المرضى والعلاجي، فضلاً عن المساهمة فى دعم متخذى القرار عن طريق إمدادهم ببعض التقارير والإحصائيات عن طريق أحدث التقنيات المتاحة.

وقد حققت المبادرة منذ إطلاقها ارتفاعا ملحوظا فى أعداد الحالات التى تمت مناظرتها عن طريق المنظومة وازدياد معدلات التشغيل لتبلغ أكثر من 2000 حالة خلال شهر أغسطس الماضى وجارى العمل حاليا على إضافة وحدات تشخيص عن بعد للعمل بالمنظومة فى أماكن جديدة تحتاج لهذه الخدمات الصحية.

وخلال الزيارة شهد طلعت و الشريف، تحربة حية للتشخيص عن بعد بين أطباء المستشفى وحالة أطفال مبتسرين فى محافظة البحر الأحمر فى إطار ما تقدمه المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بعد من خدمات طبية للمناطق النائية والأكثر احتياجا.