وزير الاتصالات يفتتح ميكنة المحكمة الدستورية‎

المال ـ خاص:

افتتح ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد مشروع ميكنة وتطوير المحكمة الدستورية العليا، والذي يأتي ضمن نطاق أعمال بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات والمحكمة الدستورية الذي يهدف الى تطوير وميكنة المعاملات الإلكترونية داخل المحكمة باستخدام أحدث النظم التكنولوجية.



وبعد تنفيذ كافة الأعمال التي تضمنها بروتوكول التعاون وميكنة وتطوير دورات العمل بالمحكمة الدستورية باستخدام أحدث النظم الإلكترونية، أصبح متاحاً الآن تداول الدعوي القضائية إلكترونياً من خلال النظام المميكن، وإدخال جميع الأحكام والقضايا إلى المنظومة الإلكترونية، وعرض الأحكام علي البوابة الإلكترونية للمحكمة وإتاحة إمكانية الدخول لأعضاء المحكمة علي ملفات الدعاوي في كافة مراحلها من خارج المحكمة مع تطبيق كافة معايير التأمين الإلكتروني، إضافة إلى إتاحة خدمات المكتبة للسادة للقضاة رقمياً وإتاحة البحث من خلالها إلكترونياً؛ حيث شملت أعمال التطوير التي تم تنفيذها أرشفة المكتبة لعدد 5 آلاف كتاب متخصص وتكويد المحتوى من خلال إتاحة تكنولوجيا الباركود لكل كتاب لسهولة الوصول للمحتوى الرقمي، وكذلك إنشاء وتطوير مركز للبيانات، وتطوير الموقع الإلكتروني للمحكمة بما يوفر إتاحة المعلومة رقمياً، إضافة إلى تطوير دورات عمل القسم القضائي من حيث تداول الدعوى إلكترونياً بالمحكمة بداية من (الجدول – المفوضين –الجلسات – الحفظ ).



ومن منطلق حرص المحكمة الدستورية العليا على تطوير خدماتها المقدمة تم اليوم إطلاق خدمه جديده للتواصل مع السادة المحامين والمواطنين عن طريق اخطارهم آلياً بجميع مراحل واخطارات القضايا عن طريق البريد الإلكتروني.



وجدير بالذكر أن بروتوكول التعاون بين الجانبين يهدف في الأساس إلى تفعيل استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في توثيق وحفظ تراث المحكمة بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المعلوماتية المقدمة من المحكمة الدستورية العليا ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية، وإنشاء قنوات اتصال معلوماتية بين المحكمة والأجهزة القضائية المختلفة من جهة، وبينها وبين مؤسسات الدولة المختلفة من جهة أخرى.



واستكمالاً لأعمال التطوير والميكنة لدورات العمل بالمحكمة الدستورية العليا والقسم القضائي وقع ياسر القاضي، عبد الوهاب عبد الرازق بروتوكول تعاون جديد والذي جسدا من خلاله رغبة الجانبين في استكمال أعمال تطوير البوابة الكترونية للمحكمة، من حيث استحداث آليات جديدة للبحث في الأحكام، وتطوير وانشاء موقع للمؤتمرات للمحكمة الدستورية العليا، وإضافة الخدمات الإخباريةRSS ، وتوفير آليات قياس مؤشرات الأداء، والربط مع الجهات ذات الصلة مثل: مجلس النواب، ومكاتب التوثيق، والمحاكم العليا (محكمة النقض – مجلس الدولة)، وتوفير التقارير الإحصائية متعددة الأبعاد لمتخذي القرار، وتوفير الدعم التقني والفني للأنظمة المطورة والأجهزة بالمحكمة الدستورية العليا، هذا الى جانب التدريب على التكنولوجيا المستخدمة.