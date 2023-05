وزير الاتصالات يفتتح ملتقى توظيف خريجى مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ملتقى توظيف خريجى مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية والذى تنظمه الشركة المصرية للاتصالات بالقرية الذكية بمشاركة 28 شركة من الشركات المحلية والدولية العاملة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبرمجة، وتطوير المواقع، والشبكات، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والتوظيف، والإلكترونيات، جاء ذلك بحضور المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشركة المصرية للاتصالات، وممثلي غرفة البرمجيات باتحاد الصناعات.

يأتى تنظيم هذا الملتقى فى اطار تحقيق الاهداف التى أنشئت من أجلها مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية، والتى تتمثل فى إعداد جيل جديد من العمالة الفنية المؤهلة والقادرة على المنافسة فى أسواق الاتصالات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرة العملية اللازمة.

ويهدف الملتقى إلى توفير مسارات وظيفية للدفعة الأولى من خريجى مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى 2023 – 2022 فى الشركات العاملة بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعددهم 190 طالب وطالبة من خريجى مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر.

كذلك يشهد الملتقى تنظيم ندوة تعريفية عن منظومة مدارسWE للتكنولوجيا التطبيقية وما حققته الشركة المصرية للاتصالات من خلالها لإعداد جيل جديد من العمالة الفنية المؤهلة والقادرة على المنافسة فى أسواق الاتصالات المحلية والإقليمية والدولية من خلال تنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرة العملية.

كما تتضمن أعمال الملتقى التعرف والتشبيك بين الطلاب والشركات المشاركة وندوات عن أخلاقيات وثقافة العمل فى هذه المجالات.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من إنشاء مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية هو اعداد الشباب لمتطلبات سوق العمل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى يهتم بالكفاءة، بالإضافة إلى تغيير الصورة القديمة عن خريجى المدارس الفنية؛ مشيرا إلى أنه يشترط للالتحاق بمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية أن يكون الطالب متفوقا؛ موضحا أنه تم البدء منذ 3 سنوات فى إنشاء هذه المدارس؛ حيث تم إنشاء 7 مدارس حتى الآن وسيتم خلال العام الحالى إضافة 20 مدرسة جديدة فى 20 محافظة بحيث يكون فى كل محافظة واحدة من مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية.

من جانبه عبر المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات عن سعادته بتنظيم هذا الملتقى الذى يفتح أبواب سوق العمل أمام خريجى مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية، لتكتمل هذه المنظومة الجديدة التى تستهدفها هذه المدارس والتى ترتكز على تغيير ثقافة التعليم الفني، وبناء ثقافة جديدة تواكب تحديات ومتطلبات منظومة التعليم الحديثة من خلال بناء نموذج متكامل يهدف إلى تنمية مهارات الطالب والمعلم وغرس مبادئ العمل الاحترافي.

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية عام 2020 فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية ورؤيتها لإعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة بأعلى معايير الكفاءة والجودة وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعد هى أول مدرسة ذكية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مطبقة للمعايير الدولية.