وزير الاتصالات يفتتح مكتبي بريد الإسكندرية الرئيسي وسيدي جابر‎

المال - خاصافتتح اليوم عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرافقه عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد مكتب بريد الإسكندرية الرئيسي، ومكتب بريد سيدي جابر بعد تطويرهما وتحويلهما إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة.وقام الوزير ورئيس مجلس ادارة​ الهيئة القومية للبريد بجولة تفقدية



المال – خاص

افتتح اليوم عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرافقه عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد مكتب بريد الإسكندرية الرئيسي، ومكتب بريد سيدي جابر بعد تطويرهما وتحويلهما إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة.

وقام الوزير ورئيس مجلس ادارة​ الهيئة القومية للبريد بجولة تفقدية داخل المركزين عقب افتتاحهما لمتابعة انتظام سير العمل في تقديم كافة الخدمات البريدية التقليدية والمستحدثة المتكاملة للمواطنين.

وخلال الافتتاح أكد طلعت على أن هذه الافتتاحات تأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويتولى تنفيذها الهيئة القومية للبريد لتطوير مختلف القطاعات البريدية على مستوى الجمهورية بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولكي تصبح مراكز الخدمات البريدية المتكاملة واجهة المواطن للحصول على كافة الخدمات الحكومية باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك في ظل استراتيجية الدولة للتحول نحو المجتمع الرقمي.

كما أكد ضرورة الاهتمام بتذليل العقبات التي قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم، وتحسين بيئة العمل في المكاتب البريدية باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا بما يحقق رضاء المواطنين، وخلال جولته التفقدية استمع السيد الوزير لآراء عدد من المواطنين المتواجدين بالمركزين حول مستوى الخدمات المقدمة، وأدار معهم حوارات نقاشية حول مدى رضاهم ومقترحاتهم لضمان تلبية متطلباتهم من الخدمات والحصول عليها دون مشقة.

يذكر أن محافظة الإسكندرية بها نحو 100 مكتب بريد منتشر على مستوى المحافظة، ويخدم مركز خدمات الإسكندرية الرئيسي نحو 100 ألف مواطن، بينما يخدم مركز خدمات سيدي جابر ـ نحو 500 ألف مواطن.

وتقدم مراكز الخدمات البريدية المتكاملة جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية والمجتمعية التقليدية مثل: خدمات التوفير البريدية، والحسابات الجارية ذات العائد اليومي وتحويل الأموال، وصرف المعاشات، والطرود وغيرها من الخدمات البريدية المعروفة هذا إلى جانب تقديم عدد من الخدمات المستحدثة مثل: خدمة سداد فواتير التليفون الأرضي، وفواتير المياه والغاز، وتحصيل فواتير الكهرباء، وخدمة الأحوال المدنية التي تمكن العملاء من استخراج شهادات الميلاد، والقيد العائلي، وشهادات الزواج والطلاق، وشهادات الوفاة، وإعادة اصدار بطاقات الرقم القومي، وخدمة التصديق القنصلي على بعض المحررات مثل: الشهادات الدراسية والوثائق، وشهادات الأحوال المدنية، والتوكيلات والمستندات التجارية، وشهادات الخبرة وعقود العمل.

من جانبه، أوضح عصام الصغير أن معدلات الإنجاز في خطة التطوير تسير وفقاً للمعدلات الزمنية المقررة وأن الهيئة القومية للبريد قد بدأت بالفعل فى تنفيذ مشروع تطوير وتحديث مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وفقا لأحدث وسائل التكنولوجيا العالمية في هذا المجال لكي يتم تقديم جميع الخدمات بكفاءة عالية تضاهي ما يتم تقديمه من خدمات بريدية على المستوى العالمي؛ الأمر الذي يتيح لنا الدخول على خط المنافسة مع الدول الرائدة عالميا في هذا المجال.

