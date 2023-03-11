وزير الاتصالات يفتتح قمة «تكني» القاهرة لريادة الأعمال بالمتحف القومي للحضارة

انطلقت اليوم السبت فعاليات أولى أيام النسخة الثانية من قمة “تكني” القاهرة لريادة الأعمال بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

وبدأت الفعاليات بالكلمات الافتتاحية التي ألقاها كل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، والسفير دومينيك جوه، سفير دولة سنغافورة في مصر، ومحمد الدلال، المدير التنفيذي لقمة تكني.

وشهدت الفعالية حضور مجموعة من الشخصيات والمسئولين والمتخصصين في مجالات ريادة الأعمال والشركات المتوسطة والناشئة.

وتأتي القمة تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا “DETGD”، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ومشاريع مصر.

وخلال الكلمة الافتتاحية، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن دعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة يعد أحد محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تحرص على نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم الابتكار الرقمي بكافة المحافظات من خلال نشر مراكز إبداع مصر الرقمية؛ موضحا أنه تم افتتاح 8 مراكز إبداع مصر الرقمية في العام الماضي.. وجار العمل حاليا على إنشاء 17 مركزا أخرى؛ منها 5 مراكز من المقرر افتتاحها خلال النصف الأول من العام الجاري، والباقي سيتم افتتاحها خلال النصف الثاني من العام الجاري ثم النصف الأول من عام 2024.

وأوضح أنه تم التعاقد مع أكبر شركتين في هذا المجال منها شركة تدير مركز إبداع مصر الرقمية في القاهرة والأخرى بمركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة؛ مضيفا أنه تم تدريب 120 شخصا على إدارة الحاضنات ومراكز ريادة الأعمال لتوطين هذه المهارة والاعتماد على الكفاءات المحلية بها لإدارة المراكز بالمحافظات على نفس النسق العلمي الذي تدربوا عليه من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه يتم التعاون مع كافة جهات الدولة على تسهيل عمل الشركات الناشئة ومنها التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك أيضا التعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لإدراج ريادة الأعمال ومهارات العمل المهني الحر ضمن مقررات الجامعات ثم المدارس لتدريب الشباب منذ بداية الدراسة الجامعية والثانوية على نشاط ريادة الاعمال ومقومات نجاح الشركات الناشئة؛

وأوضح أنه تم البدء بحزمة من التعديلات التشريعية التي تسهل انشاء هذه الشركات منها جعل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة 1000 جنيه فقط بدلا من 50 ألف جنيه، كما يتم العمل على إنشاء منظومة لإنشاء الشركات عن بعد حيث تم الإعلان عن ذلك في المؤتمر الاقتصادي ويتم حاليا بناء المنظومة الرقمية التي تمكن الشباب من إنشاء الشركة من خلال التقدم عبر منصة مصر الرقمية؛ مشيرا إلى النمو المتزايد لعدد الشركات الناشئة في مصر وكذلك نمو عدد الشركات الناشئة المصرية التي استطاعت جذب صفقات استثمارية؛ مؤكدا على أن وزارة اتصالات وتكنولوجيا المعلومات مستمرة في دعم الشركات الناشئة من خلال توفير المزيد من التدريب ونشر مراكز إبداع مصر الرقمية بكافة المحافظات.

كما قام الوزير بجولة تفقدية للعارضين المشاركين في القمة الذي بلغ عددهم 150 عارضًا يتنوعون بين شركات عملاقة وشركات ناشئة مبتكرة.. حيث تعقد قمة تكني القاهرة تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا “DETGD”، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ومشاريع مصر، حيث تعد القمة الدولية الأكبر في منطقة البحر المتوسط المتخصصة في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا وريادة الأعمال التي تهدف لربط منطقة الشرق الأوسط بأوروبا وأفريقيا.

تتميز قمة تكني باعتبارها حدث فريد من نوعه يجمع بين الشركات الناشئة والمستثمرين والشركات الكبرى في الصناعة التكنولوجية، مما يتيح فرصة لعرض أحدث الابتكارات التكنولوجية وتبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين. كما تمنح القمة فرصة للتعرف على أحدث الاتجاهات التكنولوجية والتعرف على أبرز الشخصيات في هذا المجال. وفرصة أكبر للفوز بجوائز مسابقات تكني التي تنظمها القمة لدعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

جدير بالذكر أن قمة تكني القاهرة في نسختها الثانية تستضيف أكثر من 200 متحدث و180 مستثمرا من أكثر من 30 دولة على مدار اليومين لمناقشة تسع مسارات مُختلفة من خلال 10 ورش عمل يقدمها متخصصون وخبراء محترفون، و5 جلسات نقاشية تتضمن التكنولوجيا الإبداعية، والتمكين التكنولوجي، والتجارة الالكترونية، والتكنولوجيا التعليمية، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية الذكية، والاستثمار، والدعاية والإعلان، والتحول الرقمي، وأكاديمية الأعمال للمشروعات الناشئة، والتحديات في مجال ريادة الأعمال. وذلك بالإضافة إلى استضافة القمة لمجموعة كبيرة من أبرز المتحدثين من كافة القطاعات والخبراء العالميين والإقليميين والمصريين من الجهات المتنوعة، وعلى رأسهم بصندوق مصر السيادي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمجموعة المالية “هيرميس”، وشركة باير للأدوية في مصر، وشركة مُزارع، وشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، وشركة باي موب، وشركة باي سكاي ويلا سوبر آب “Yalla Super App”، و Flat6Labs.