وزير الاتصالات يفتتح فعاليات النسخة الأولى من معرض ومؤتمر تكنولوجيا التصنيع ManuTech

افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات النسخة الأولى من معرض ومؤتمر تكنولوجيا التصنيع ManuTech الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يقام المؤتمر والمعرض ضمن فعاليات الدورة السادسة والعشرين للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT الذي ينعقد على مدار 4 أيام خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وتفقد الوزير أجنحة المعرض ولقاء الشركات العالمية والمحلية التي تدعم القطاع الصناعي باستخدام أحدث أدوات التكنولوجيا الحديثة ورافق الوزير خلال الجولة عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهم المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، الدكتور حسام عثمان نائب رئيس ايتيدا .

وحظى معرض ومؤتمر تكنولوجيا التصنيع ManuTech برعاية رئاسية في انطلاقته الأولى باعتباره حدثا تقنيا فريدا وشديد التخصص يستهدف إلقاء الضوء على أحدث الابتكارات التكنولوجية التي نجحت في خلق طفرة بقطاع التصنيع عالميا وأحدثت نقلات نوعية في قدرات الدول المختلفة على اعتماد الصناعة المتطورة موردا هاما للتصدير والتنمية الاقتصادية.

ويأتي انطلاق مؤتمر تكنولوجيا التصنيع ManuTech في وقت حاسم على مستوى طموحات الجمهورية الجديدة، وفي ظل سعي الدولة المصرية لاستغلال قدراتها غير المسبوقة في امتلاك البنية التحتية القوية ومصادر الطاقة المختلفة والكوادر الإبداعية والإمكانات الرقمية واتفاقيات التجارة الحرة للتحول إلى دولة صناعية قوية تصل قيمة صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويا وفقا للتوجيهات الرئاسية.

كما يمثل المؤتمر منصة مصرية وإقليمية واعدة لحشد رجال الصناعة والتكنولوجيا ومسئولي الحكومات والشركاء العالميين لتبادل الخبرات ومناقشة الأفكار ودراسة الفرص الوافرة في قطاع تكنولوجيا التصنيع تمهيدا لتحويلها إلى مشروعات واقعية تعود بالنفع على كل الأطراف.

ويناقش المؤتمر من خلال عدة جلسات الفرص الاستثنائية التي تلوح أمام مصر لتعظيم دورها في سلاسل الإمداد العالمية خاصة على مستوى صناعة الإلكترونيات، والدور المنوط بوزارة الصناعة والتجارة لتطوير الصناعة، ودور التكنولوجيا المتطورة في تحسين المنتجات الصناعية لخدمة السوق المحلي ودعم التصدير، والتجربة المصرية الخاصة في تبني نمط المجمعات الصناعية.

ويعد مؤتمر ManuTech خطوة استباقية جديدة من Cairo ICT الذي يلعب دورا محوريا في فتح الطريق للتكنولوجيا من أجل دعم كافة القطاعات الصناعية والخدمية على مستوى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.