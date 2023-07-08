وزير الاتصالات يفتتح عدة مشروعات بقرى «حياة كريمة» في المنوفية

أجرى اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة موسعة لافتتاح وتفقد عدة مشروعات لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى محافظة المنوفية، وتفقدا أعمال تنفيذ شبكة الاتصالات، ومد كابلات الألياف الضوئية فى قرية شما بمركز أشمون، وذلك في إطار المشروع الذي تقوم به الشركة المصرية للاتصالات لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة بقرى مبادرة حياة كريمة، وكان فى استقبالهما المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات وعدد من قيادات الشركة.

وخلال جولته التفقدية أكد طلعت حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجارى تنفيذها بكافة المحافظات للوقوف على أحدث معدلات الإنجاز والتقدم المتحقق وفقا للأهداف المرجوة والجدول الزمنى المحدد وتذليل العقبات التى قد تواجه أعمال التنفيذ؛ والتواصل بشكل مباشر مع المواطنين بهذه المحافظات والاستماع إلى آرائهم وتحقيق رغباتهم والوقوف على مدى رضاءهم عن خدمات الاتصالات والبريد المقدمة لهم؛ موضحا أن مشاركة الوزارة فى مشروع حياة كريمة ترتكز على 4 محاور متوازية وهى تحديث مكاتب البريد وتطويرها، وتوصيل خدمة الانترنت فائق السرعة لكل المنازل بالقرى من خلال مد كابلات الالياف الضوئية، وتطوير المهارات والثقافة الرقمية لأهالى قرى حياة كريمة، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تطوير كافة مكاتب البريد التى تقع فى قرى حياة كريمة بمحافظة المنوفية. وفيما يتعلق بتوصيل خدمات الانترنت فائق السرعة يتم حاليا البدء في تدفيع كابلات الألياف الضوئية حيث يعد آخر مرفق يتم إدخاله بالقرى بعد انتهاء كافة المرافق من أعمالها.

واستمع طلعت إلى شرح تفصيلى من المهندس محمد نصر عن مشروعات الشركة المصرية للاتصالات لتطوير البنية التحتية للاتصالات بمحافظة المنوفية؛ حيث انتهت الشركة المصرية للاتصالات من أعمال التحول الرقمى للجهات والمؤسسات الحكومية بالمحافظة، كما تستهدف الشركة الانتهاء من أعمال مد كابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة الإنترنت بقرى حياة كريمة بالمحافظة.

وزار الدكتور عمرو طلعت منزل إحدى الأسر المستفيدة من خدمات الإنترنت فائق السرعة بقرية شما حيث دار حوار مع أفراد الأسرة ومن بينهم طالب الذى أشاد بجودة خدمة الانترنت ومعدل السرعة؛ وهو الأمر الذى ساعده في متابعة الدراسة.

كما افتتح طلعت، وأبو ليمون، يرافقهما الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد مكتبين للبريد وهما: مكتب بريد قويسنا، ومكتب بريد شما، وذلك بعد تطويرهما وتزويدهما بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين.

ومن جانبه؛ أوضح فاروق أن افتتاحات مكاتب بريد المنوفية تأتى ضمن تنفيذ خطة الهيئة الإستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لكى يحصل كل مواطن على كافة الخدمات بشكل لائق وميسر.

وأشار إلى عدد مكاتب البريد فى منطقة بريد المنوفية تبلغ ٢٥٩ مكتب بريد تضم ٤٥ ضمن مبادرة حياة كريمة؛ موضحًا أن البريد المصرى يسهم بقوة فى مبادرة حياة كريمة؛ حيث تشمل ٥٢ مركزا فى ٢٠ محافظة يتم خدمتها من خلال ٨٤٧ مكتب بريد إلى جانب ٣٣٣ مجمع خدمى منتشرة بتلك المحافظات، حيث تم تطوير ٧٦٠ مكتبا حتى الآن بنسبة إنجاز تصل إلى ٩٠% وسيتم الانتهاء بنهاية العام الحالى من تطوير جميع المكاتب التى تقع فى نطاق مبادرة حياة كريمة.

ويقع مكتب بريد “قويسنا الرئيسي” على مساحة ٩٠ مترا مربعا ومجهز بعدد ٨ شبابيك يعمل عليها عاملون مدربون على أعلى مستوى لتقديم الخدمات للمواطنين ومزود بماكينة صراف آلي؛ بينما يعد مكتب بريد “شما” أحد مكاتب قرى حياة كريمة ويقع على مساحة ١٠٠ متر مربع ويقدم من خلاله جميع الخدمات البريدية المتطورة من خلال ٥ شبابيك ومزود بماكينة صراف آلي.

وتؤدى جميع المكاتب الخدمات الحكومية البريدية والمالية المتكاملة مثل صرف المعاشات، وخدمات الشهر العقارى وسداد مخالفات المرور بالإضافة إلى الحسابات الجارية والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وخدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضى ومزودة بماكينات صراف آلي، إلى جانب أحدث أنظمة المراقبة وإنذار الحريق والسرقة، علما بأن محافظة المنوفية بها ١٠٧ ماكينات صراف آلى منتشرين بمكاتب البريد على مستوى المحافظة.

كما تفقد الدكتور عمرو طلعت واللواء إبراهيم أبو ليمون أنشطة التدريب والبرامج التدريبية التى تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمركز شباب شما لبناء القدرات ورفع كفاءة المهارات الرقمية لأهالى قرية شما؛ وكان فى استقبالهما المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى.

يأتى ذلك فى إطار محور بناء القدرات الرقمية ومحو الأمية الرقمية الذى يعد أحد المحاور الرئيسية التى تضطلع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذها بقرى مبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية بهدف نشر الثقافة الرقمية، ورفع كفاءة المهارات الرقمية، والتمكين الاقتصادى الرقمى لأهالى قرى حياة كريمة.

جدير بالذكر أن طلعت يزور محافظة المنوفية لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقرى مبادرة حياة كريمة بالمحافظة. ويتضمن برنامج الزيارة؛ توقيع مذكرتى تفاهم بين الوزارة والمحافظة، كذلك زيارة مركز إبداع مصر الرقمية “كريتيفا” بجامعة المنوفية، وتفقد مركز خدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات شبين الكوم (1)، وتفقد أحد المدارس الثانوية الصناعية.