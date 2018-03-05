وزير الاتصالات يفتتح الدورة الخامسة من وطن رقمى

❐ الحميرى ممثلا عن حكومة دبى الذكية.. ومشاركة عالمية من “Software AG” و”Deloitte” ❐ معرض متخصص للحلول التكنولوجية ومنتديان لتأمين المعلومات والتسوق الإلكترونىمحمد فتحىيفتتح المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، اليوم، فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض «وطن رقمى&r

❐ الحميرى ممثلا عن حكومة دبى الذكية.. ومشاركة عالمية من “Software AG” و”Deloitte”

❐ معرض متخصص للحلول التكنولوجية ومنتديان لتأمين المعلومات والتسوق الإلكترونى



محمد فتحى

يفتتح المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، اليوم، فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض «وطن رقمى»، الذى تنظمه غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، بالاتحاد العام للصناعات، على مدار يومى 5 و 6 مارس الجارى، بحضور 77 شركة صغيرة ومتوسطة “SMEs”.

يسلط المؤتمر الضوء على مستقبل صناعة حلول تأمين المعلومات فى مصر، وتحديات التحول نحو المجتمع الرقمى، مع استعراض قصة نجاح حكومة دبى الذكية، وجرائم الابتزاز الإلكترونى، وتكنولوجيا البلوك تشين المستخدمة فى العملات الرقمية.

يشارك فى دورة هذا العام، عددا من ممثلى الشركات العالمية، منهم هوجو إيدلر، مدير شركة ديلويت للاستشارات المهنية، وفيجاى جاسوال، مدير القطاع التقنى بشركة SOFTWARE AG للبرمجيات، بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا.

كما تشارك شخصيات حكومية محلية وإقليمية، على رأسهم مطر الحميرى، نائب رئيس مؤسسة حكومة دبى الذكية، والدكتور شريف هاشم، نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، والدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، وأحمد السبكى، نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد حجازى، رئيس اللجنة التشريعية بوزارة الاتصالات، والدكتور عبد الرحمن حجازى، عضو المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، وهبة الصيرفى، رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية.

يتم خلال المؤتمر أيضا عقد مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل، التى تناول عدة موضوعات منها، أدوات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مبادرة البنك المركزى، أو القيد ببورصة النيل.

كما يشمل معرضا متخصصا للحلول التكنولوجية المقدمة لمختلف القطاعات الاقتصادية، على مساحة 1800 متر مربع، بزيادة تتجاوز 20 % عن العام الماضى، كما يشمل منتديان أحدهما لتأمين المعلومات، والأخر للتجارة والتسوق الإلكترونى.

كما يضم المؤتمر مساحة مخصصة لمشروعات الشركات الناشئة، ورواد الأعمال المشاركين ببرنامج “انطلاق”، التابع لوزارة البحث العلمى، والمقرر تخرجها رسمياً أواخر الشهر الجارى، ويبلغ عددها٧ شركات، تعمل بمجالات الألعاب الإلكترونية، وتطبيقات الواقع الافتراضى،.

و”وطن رقمى” حدث سنوى، يستهدف تنمية الطلب التكنولوجى بالسوق المحلية، وبلغ حجم تعاقدات الشركات فى دورة العام الماضى، بين 7 و 8 ملايين جنيه.