وزير الاتصالات يغادر إلى ليتوانيا لبحث التعاون في مجالات التحول الرقمي

غادر القاهرة صباح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رأس وفد رفيع المستوى متوجهاً إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس فى زيارة عمل تستغرق يومين، يجرى خلالها لقاءات مع وزراء ومسؤولين فى الحكومة الليتوانية، وكبرى المؤسسات والشركات الليتوانية لبحث تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة المتعلقة بالتحول الرقمى وبناء القدرات الرقمية والابتكار التكنولوجي والأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعي.

تأتى هذه الزيارة استجابة للدعوة التي تلقاها الدكتور عمرو طلعت من أوزرينى أرموناتى وزيرة الاقتصاد والإبداع بدولة ليتوانيا لزيارة ليتوانيا؛ كان قد قدمها أرتوراس جالوناس سفير ليتوانيا بالقاهرة؛ للتعرف عن قرب على التطور التكنولوجي في ليتوانيا، وعقد مباحثات لتعزيز فرص التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ويتضمن جدول أعمال الزيارة عقد لقاءات مع وزراء ومسؤولى الحكومة الليتوانية لمناقشة آليات تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاستفادة من الخبرات العالمية فى تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية.

كما أنه من المقرر أن يعقد الوزير لقاء مع مسؤولى إحدى الجامعات الليتوانية لمناقشة التعاون فى مجال بناء القدرات الرقمية، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع مسؤولى كبرى المؤسسات والشركات الليتوانية العاملة فى المجالات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتباحث حول الاستفادة من خبراتها ولجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرى.