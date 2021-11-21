اتصالات وتكنولوجيا

وزير الاتصالات يغادر إلى دبي للمشاركة في الدورة الرابعة للقمة العالمية للصناعة

نيابة عن رئيس مجلس الوزراء
محمود جمال 12:46 م, الأحد, 21 نوفمبر 21 12:46 م, الأحد, 21 نوفمبر 21

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غادر القاهرة صباح اليوم الأحد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متوجها إلى مدينة دبى بالإمارات العربية المتحدة للمشاركة فى فعاليات الدورة الرابعة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع بالنيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتنعقد فعاليات القمة بمشاركة أكثر من 200 متحدث من مسؤولى الحكومات وقادة الصناعة والتكنولوجيا العالميين لمناقشة صياغة مستقبل القطاع الصناعي، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والتصنيع.

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يذكر أن القمة العالمية للصناعة والتصنيع هى مبادرة مشتركة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فى دولة الإمارات، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، وتعقد فعاليا القمة هذا العام تحت عنوان “الارتقاء بالمجتمعات: توظيف التقنيات الرقمية لتحقيق الازدهار”؛ حيث تتناول أهمية تبنى التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعى، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وكذلك تسليط الضوء على تعزيز التكامل بين البشر والآلات.

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ويعقد على هامش القمة العديد من الفعاليات وحلقات نقاشية، وجلسات تفاعلية، وأنشطة داعمة للشباب، وانشطة خاصة بمبادرات القمة العالمية للصناعة والتصنيع مثل مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمى.


كما تضم فعاليات القمة اقامة أول معرض صناعى قائم على التكنولوجيا في الإمارات الذي سيعقد على مدار أسبوع لاستعراض أحدث الابتكارات والحلول في مجال التكنولوجيا والصناعة.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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