وزير الاتصالات يعرض على رئيس الوزراء موقف رقمنة منظومة التأمين الصحي    

أكد وزير الاتصالات أن هناك تكاملًا وربطًا بين مختلف قواعد البيانات القومية لتبادل المعلومات ضمن رقمنة منظومة التأمين الصحي

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع رقمنة منظومة التأمين الصحي الشامل، مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واستعرض وزير الاتصالات الموقف التنفيذى الخاص بمحاور تنفيذ مشروع رقمنة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال الوزير إن المحاور تتضمن البنية التكنولوجية، والربط بين جميع المنشآت الحكومية بشبكة الألياف الضوئية فائقة السرعة، مع مراكز البيانات.

وأوضح أن ذلك للمنشآت التي تتبع المنظومة في محافظات المرحلة الأولى التجريبية.

وقال وزير الاتصالات فى هذا الصدد إنه تم ربط 53 موقعًا يتبع المنظومة فى محافظة بورسعيد، فضلًا عن 118 منشأة فى محافظة الأقصر، و25 منشأة فى محافظة جنوب سيناء.

وعرض الوزير لمحور التطبيقات المستخدمة فى المنظومة وتتضمن ما يخص تسجيل المنتفعين، ومقدمى الخدمة والملف الطبى، وكذلك إدارة عمليات التأمين والمطالبات وإدارة الموارد المالية.

وزير الاتصالات: تسجيل 600 ألف مواطن فى محافظة بورسعيد بمنظومة التأمين الصحي الشامل

ونوه عمرو طلعت بأنه تم تسجيل 600 ألف مواطن فى محافظة بورسعيد. وتم تفعيل تطبيق مقدمى الخدمة والملف الطبى، وتم من خلاله تسجيل ما يزيد على عدد 100 ألف زيارة.

وذلك لعدد يقرب من 70 ألف منتفع منذ بداية التشغيل فى يوم 14/9/2019.

وعرض وزير الاتصالات للموقف التنفيذى للمحور الخاص بعناصر تشغيل منظومة التأمين الصحى عبر هيئاتها الثلاث.

وأوضح أنه تم تفعيل أكثر من 600 مستخدم لتشغيل 31 وحدة ومركزًا، و7 مستشفيات و3 منشآت تتبع الهيئات.

وأضاف أنه تم تدريب ما يزيد على 2000 مستخدم من أطقم طبية وفنية وإدارية بمحافظة بورسعيد على أنظمة وتطبيقات المنظومة.

ويجري الإعداد لإقامة برامج تدريبية لمستخدمى منظومة التأمين الصحى بمحافظتى الأقصر وجنوب سيناء.

وأكد وزير الاتصالات أن هناك تكاملًا وربطًا بين مختلف قواعد البيانات القومية لتبادل المعلومات ضمن رقمنة منظومة التأمين الصحي.

وأشار إلى أنه تم الربط بين منظومة تسجيل المنتفعين والبوابة الحكومية، وتم الربط أيضا بين قواعد بيانات المنتفعين وقواعد البيانات القومية.

ويعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعات متواصلة ومستمرة لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي.

ويؤكد رئيس الوزراء تلبية احتياجات المواطنين وضمان جودة الخدمة الطبية وتطبيق التكنولوجيا خلال رقمنة منظومة التأمين الصحي الشامل.