وزير الاتصالات يطالب غرفة التكنولوجيا بوضع خطة سنوية‎

المال – خاص دعا وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى خلال لقائه أعضاء غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاتحاد العام للصناعات لإعداد خطة لمدة عام محددة الأهداف بما يتوافق مع استراتيجية القطاع. وقالت الوزارة فى بيان صحفى إن اللقاء ناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بتعظيم دور القطاع الخ

المال – خاص

دعا وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى خلال لقائه أعضاء غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاتحاد العام للصناعات لإعداد خطة لمدة عام محددة الأهداف بما يتوافق مع استراتيجية القطاع.

وقالت الوزارة فى بيان صحفى إن اللقاء ناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بتعظيم دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في النهوض وتطوير الصناعة وفقا لاستراتيجية الوزارة.

وأكد القاضى أهمية توطين صناعة الإلكترونيات والتوسع في الإنتاج المحلي وإتاحة فرص المنافسة مع الانطلاق نحو التصدير، موضحا الجهود التي تبذلها الوزارة لتهيئة البيئة الملائمة للنهوض بهذه الصناعة، مستعرضا تجربة المنطقة التكنولوجية بأسيوط التي شهدت إطلاق أول تليفون محمول مصري.

كما استعرض مشروعات تعاون الوزارة مع أجهزة الدولة المختلفة بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين وبناء قواعد بيانات مدققة مرتبطة بالرقم القومي لمساعدة صناع القرار، مؤكدا أهمية التوسع في تصميم تطبيقات مرتبطة بالخدمات المقدمة طبقا لقواعد البيانات.

وأشار إلى خطة الوزارة من أجل وضع مصر على خريطة صناعة مراكز البيانات الضخمة وتعظيم الاستفادة من الكابلات البحرية عن طريق إنشاء مجمع لمراكز البيانات العملاقة في المنطقة التكنولوجية في برج العرب بالإسكندرية.

ولفت وليد جاد رئيس الغرفة إلى أهمية التوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ودور الوزارة في دعم وتشجيع شركات تكنولوجيا المعلومات لتقديم حلول إبداعية للقطاعات الحكومية، فضلا عن أهمية التوجه نحو تعزيز الصادرات المصرية من تكنولوجيا المعلومات.

وأشاد أعضاء الغرفة بالإنجازات التي حققها القطاع خلال السنوات الأخيرة، وقاموا بطرح عدد من الموضوعات ذات الصلة ومنها ضرورة الربط بين الابداع وصناعة تكنولوجيا المعلومات، واستخدام التطبيقات الحديثة، وتعزيز مكانة مصر في مجال أمن المعلومات، بالإضافة الى أهمية دعم سياسات تنمية التجارة الالكترونية خاصة مع إطلاق وزارة الاتصالات الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية UNCTAD.

كما تم استعراض مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل التي تعد مظلة لكل البرامج التدريبية في عدد من المجالات المرتبطة بصناعة الاتصالات وينفذها عدد من الجهات التابعة للوزارة، وتطرق اللقاء إلى التعاون الذي تم مؤخرا بين المعهد القومي للاتصالات وشركة سيسكو العالمية من أجل تدشين أكاديمية الأمن السيبراني والتي شهدت اقبالا كبيرا.