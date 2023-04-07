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وزير الاتصالات يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البريد

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لمدة عام

وزير الاتصالات يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البريد
المال - خاص

المال - خاص

5:39 م, الجمعة, 7 أبريل 23

أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، برئاسة الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وعضوية كل من:

أولا: أعضاء الإدارة من المديرين بالهيئة وهم:

  • نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون المناطق
  • نائب رئيس مجلس الإدارة للتحول الرقمي
  • نائب رئيس مجلس الإدارة للشمول المالى

ثانيا: المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ثالثا: أعضاء من ذوى الخبرة وهم:

  • نهال كمال حسنين
  • رامى أحمد عادل محمد أبو النجا
  • مدحت مصطفى المدنى
  • الدكتور خالد سرى محمود حسين صيام
  • الدكتورة نهى عدلى محمد عبد الرحمن
  • المهندس عمر أحمد رياض الغنيمى
  • الدكتور محمد طارق يوسف
  • عمر محمد عبد العزيز خطاب
  • نيفين على فائق صبور

رابعا: ممثل النقابة العامة للبريد

يسرى العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ولمدة عام.

المال - خاص

المال - خاص

5:39 م, الجمعة, 7 أبريل 23