وزير الاتصالات يشهد حفل تخرج منحة التدريب الصيفي على تطوير التكنولوجيات المساعدة

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حفل تخرج منحة التدريب الصيفى على تطوير التكنولوجيات المساعدة والتى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة بالتعاون مع مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس؛ وذلك فى إطار حرص الوزارة على دعم البحث والتطوير فى مجال التكنولوجيات المساعدة لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة فى المجتمع.

وحضر فعاليات الحفل الدكتور عبد المنعم الشرقاوى رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة وأعضاء من المجلس التنفيذي بالأكاديمية، والدكتور محمد البحيرى مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس IHUB، والدكتور ضياء خليل عميد كلية هندسة بجامعة عين شمس الأسبق والمشرف العام على مركز الابتكار، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعتي القاهرة وعين شمس وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال الحفل؛ أكد الوزير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح أحد أهم القطاعات التى تتفوق فى مجال ابداع ريادة الأعمال، حيث استطاع جذب استثمارات فى الشركات الناشئة خلال الأرباع الثلاث الأولى من العام الحالى بنحو 390 مليون دولار مقارنة بقيمة 190 مليون دولار فى العام الماضى أى بما يعادل الضعف كما أنه من المتوقع أن تتجاوز قيمة الاستثمارات نحو 400 مليون دولار مع نهاية العام الحالي؛ وهو ما يعد مؤشرا لقدرة القطاع على الفكر الخلاق وتطويع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمجابهة التحديات التى يواجهها المجتمع.

وأشار إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرصت على إنشاء أكاديمية للبحث والتطوير فى التكنولوجيات المساعدة انطلاقا من رؤيتها بأهمية دعم الفكر الابتكارى لتمكين متحدى الإعاقة.

وأضاف أن هذا المحفل يكرس رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى أن بناء مصر الرقمية لا يقتصر على وزارة بعينها ولكنها نتاج تعاون وتضافر الجهود بين مؤسسات الدولة وكافة عناصر المجتمع المعلوماتى حيث يضم المحفل كلا من الوزارة ممثلة للقطاع الحكومى، وجامعة عين شمس ممثلة للمجتمع الأكاديمى، وشركات القطاع الخاص ، بالإضافة إلى الشباب المبدع القادر على تطويع تكنولوجيا المعلومات لتطوير حلول مبتكرة تقدم قيمة مضافة؛ مشيرا الى أن نجاح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرتبط بقدرته على تطويع مختلف التقنيات لخدمة المجتمع لاسيما أهالينا من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وفى ختام كلمته أعرب عن تطلعه إلى تحويل هذه الأفكار الواعدة التى قدمها الشباب خريجى المنحة إلى منتجات لخدمة الحياة العملية اليومية لذوى القدرات الخاصة؛ مؤكدا حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تشجيع الابتكار التكنولوجى الذى يعد أحد أهم محاور استراتيجيتها والتى يتم من خلالها تطويع التكنولوجيا المساعدة لتمكين متحدى الإعاقة وكذلك العمل على تحقيق ريادة إقليمية ودولية فى هذا المجال.

واشتمل التدريب على خمسة مسارات وهى تطبيقات المحمول، وتطوير المواقع، والذكاء الاصطناعى، وانترنت الاشياء، والحوسبة السحابية، وتضمن الحفل تخرج ما يقرب من 100 متدرب من طلاب الجامعات و حديثي التخرج من كليات الهندسة وعلوم الحاسب من مختلف المحافظات من المنحة.

وكذلك تم استعراض نموذجين ملهمين في مجال التكنولوجيا المساعدة ضمن برنامج مسرعات الأعمال بالأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة.

كما قام الدكتور عمرو طلعت بتكريم أفضل المشروعات التى نفذها خريجى المنحة فى مجال التكنولوجيات المساعدة، حيث فاز بالمركز الأول فريق “Alpha” والذي قدم مشروع لمنصة للتوظيف تهدف إلى خلق حلقة وصل بين متحدى الإعاقة وأصحاب الأعمال وتتضمن المنصة آليات لمساعدة المكفوفين فى التعامل مع المنصة وكذلك لذوى الهمم ممن لديهم إعاقة حركية فى اليد؛ فيما فاز بالمركز الثانى فريق “Overflow” والذي قدم مشروع لجهاز يساعد ذوى الهمم ممن لديهم إعاقة فى اليد على استخدام الكمبيوتر بدون مساعدة من خلال حركات بالرأس؛ وفاز بالمركز الثالث فريق “Terminators” والذى قدم حل مبتكر لمرضى الشلل الرباعى من خلال كرسى متحرك يتم التحكم فيه بحركة العين، وفاز بجائزة الذكاء الاصطناعى فريق “Beavergeeks” وقدم مشروع يهدف إلى تسهيل التواصل بين الصم وضعاف السمع باستخدام الذكاء الاصطناعى من خلال استقبال لغة الاشارة وتحويلها الى نص مكتوب والعكس.