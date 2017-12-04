وزير الاتصالات يشهد توقيع إنشاء مركز الإبداع الأفريقي بالقرية الذكية

اتفاقية تعاون بين مصر والسودان لرفع كفاءة الأمن السيبراني محمود جمال وسمية كمال شهد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة لإنشاء مركز للإبداع ودعم رواد الأعمال في أفريقيا مقره القاهرة. جاء ذلك خلال جلسة الابتكار علي…

اتفاقية تعاون بين مصر والسودان لرفع كفاءة الأمن السيبراني



محمود جمال وسمية كمال

شهد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة لإنشاء مركز للإبداع ودعم رواد الأعمال في أفريقيا مقره القاهرة.

جاء ذلك خلال جلسة الابتكار علي هامش فعاليات اليوم الثاني لمعرض ومؤتمر كايرو آي سي تي 2017.

وقال القاضي إن الاتفاقية تأتي تنفيذًا لتوجهات الأمم المتحدة لدعم رواد الأعمال عالميًا حتى عام 2030؛ مبينا أن 60% من سكان أفريقيا تتراوح أعمارهم بين 16

و25 سنة.

وأضاف أن هذه الاتفافية مع الأمم المتحدة يتم بموجبها إنشاء أول معمل للإبداع التكنولوجي وراد الأعمال؛ إذ يعد الأول على مستوي الشرق الأوسط؛ موضحا أن مصر والقارة الافريقية تشهد تحولا في أداء الخدمات المقدمة والتحول للاقتصاد الرقمي والشمول المالي .

وتعتبر هذه التجربة من أبرز التجارب علي مستوي مصر وافريقيا؛ ورحب بجميع الدول الأفريقية المشتركة نظرا لما تتميز به من أنها قارة شابة.

من ناحيته قال حسام عثمان، رئيس مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال؛ إن المعامل التكنولوجية تعد الداعم الرئيسي لتطوير المنصة التكنولوجية بالبلاد، مشيرا إلى تدشين أول معمل للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بالمركز بالقرية الذكية لخدمة دول أفريقيا من مصر.

واوضح أن هذه المنصة تساهم في بناء حلول تكنولوجية وابتكارية يمكن مشاركتها مع الأمم المتحدة ودول أفريقيا.

وأوضح أن جميع الحلول التي سيتم تطويرها بالمركز ستكون مفتوحة المصدر؛ بحيث تصبح متاحة للجميع ويمكن مشاركتها على صعيد أدوات الابتكار في المستقبل.

وأشار إلى أن المعمل سيولي اهتمامًا بمجال الرعاية الصحية والأمراض المزمنة؛ بالإضافة إلى مجال تدوير المخلفات إلكترونيا؛ مستعينا بخبرات الدول الخارجية بتلك المجالات.

وأوضح أنه جار دراسة جدوى المشروع وأهميته لمصر والدول المشاركة لتحقيق أهداف موحدة.

من ناحية أخرى وقع المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتفاقية تعاون بين مصر والسودان حول تدعيم البيئة القانونية لرفع كفاءة الأمن السيبراني وصناعة المحتوى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.