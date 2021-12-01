وزير الاتصالات يشهد إعلان نتائج مسابقة كأس أفريقيا للألعاب الرقمية في نسختها الثالثة

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرنس إعلان نتائج النسخة الثالثة والختامية من مسابقة كأس أفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية AAL CUP 2021 التى نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مُمثلة فى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” وتم تنفيذها من خلال مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق المبادرة الرئاسية “أفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية”، بهدف تحفيز الإبداع وريادة الأعمال بما يساهم فى خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادى، وكذلك تعزيز التقارب بين شباب القارة الأفريقية تحت مظلة ورعاية الدولة المصرية، بالإضافة إلى إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التى تواجه أهداف النمو، والاستدامة وازدهار القارة الأفريقية، وزيادة الوعى بالتحديات التى تواجه مجتمع التكنولوجيا بمختلف الدول الأفريقية.

وأشار عمرو طلعت إلى أن ختام المسابقة يمثل تتويجا للجهود الدؤوبة على مدار ثلاث سنوات منذ إطلاق المبادرة الرئاسية “أفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية”؛ موضحًا الطفرة التى تحققت فى البرامج والمبادرات المتعلقة ببناء القدرات الرقمية على المستويين المصرى والأفريقى على الرغم من التحديات التى فرضتها الجائحة؛ مؤكدا أن المبادرة تم اطلاقها فى غطار الحرص على تعظيم الاستفادة من الحلول الرقمية لخدمة القارة الأفريقية، وإيمانا بقدرات الشباب الأفريقى على تطويع التكنولوجيا وتطوير الحلول المبتكرة والإبداعية لمواجهة التحديات المجتمعية بالقارة.

وأضاف طلعت أن مصر تبنت منهجا شاملًا ورؤية متكاملة تستند إلى نموذج هرمى لبناء المهارات الرقمية فى مختلف علوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ حيث تمت مضاعفة ميزانية التدريب 22 ضعفًا خلال ثلاث سنوات، كما تضاعف عدد المتدربين بمقدار 50 ضعفا، بالإضافة الى تنفيذ مبادرات لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وتحفيز الإبداع وتعزيز البحث والتطوير.

وأوضح طلعت أن المبادرة الرئاسية “أفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية” تم إطلاقها بهدف مشاركة برامج بناء القدرات فى التطبيقات والألعاب الرقمية مع الاشقاء فى الدول الأفريقية؛ وعلى النحو الذى يسهم فى خلق فرص عمل وأعمال للشباب الأفريقى من خلال دعم إنشاء الشركات الناشئة، وكذلك من خلال بناء شبكات تعليمية على مستوى إفريقيا فى التقنيات الرائدة لتكون بمثابة منصات للابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال؛ مشيرا إلى أن المبادرة يتكامل معها برامج بناء القدرات الأخرى طويلة الأمد والتى من بينها البرامج المقدمة من مركز التدريب المصرى الأفريقى للتدريب فى مجال تنظيم الاتصالات، والمركز الاقليمى للتدريب البريدي.

واستعرض طلعت مخرجات المبادرة التى شملت تدريب نحو ١٠ آلاف شاب وشابة من الطلبة والخريجين الذين أتموا عدد 27377 محتوى تدريبيا فى 30 مسارا وتخصصا تكنولوجيا، كما تم دعم إنشاء أكثر من 100 شركة ناشئة؛ موضحا أنه سيتم إتاحة الفرصة للنماذج المتميزة للمبادرة لاستعراض تجربتهم فى منتدى شباب العالم فى يناير 2022؛ موجها الشكر لجميع الجهات المتعاونة فى تنفيذ المبادرة وتمكينها من الوصول إلى 22 دولة أفريقية.

وفي سياق متصل أشار عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” إلى أن المسابقة تعد الأولى من نوعها فى قارة أفريقيا، حيث توفر لرواد الأعمال والشركات الناشئة فى مراحلها المبكرة منصة هامة للتنمية واستعراض أفكارهم ومشروعاتهم الابتكارية، بالإضافة إلى الجوائز والمنح المالية مشيرا إلى أن المسابقة تتضمن مسارين هما تصميم التطبيقات، وتصميم الألعاب الرقمية؛ كما أوضح أنه تقدم للنسخة الختامية من المسابقة 245 شركة ناشئة من 16 دولة أفريقية؛ بما يمثل زيادة بنسبة 30٪ مقارنة بطلبات التقديم عام 2020.

ومن جانبه، قام حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ورئيس مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال باستعراض مراحل التصفيات واختيار الشركات المتقدمة للمسابقة والتى أسفرت عن وصول 50 شركة للمرحلة الأولى من التصفيات حيث تلقوا تدريب تقنى عبر الإنترنت فى مجالات تخطيط وتسريع الأعمال وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، حيث تأهل منهم 28 شركة ناشئة من 8 دول افريقية للمرحلة النهائية من التصفيات بعد استعراض أفكارهم الابتكارية ومشروعاتهم التجارية أمام لجنة من المحكمين من مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا.

كما أسفرت التصفيات النهائية للمسابقة، والتى أشرف عليها لجنة تحكيم مكونة من أعضاء من دول مصر ونيجيريا والمغرب، عن فوز 6 شركات بالمراكز الثلاثة المختلفة بمسارى تصميم التطبيقات وتطوير الألعاب الرقمية بإجمالى جوائز مالية قدرها 48 ألف دولار، بالإضافة إلى جائزة ألف دولار لباقى الفرق التى وصلت للمرحلة النهائية، والتى تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولقد فاز بالمركز الأول فى مسار تصميم التطبيقات شركة Africa Innovation Technology Group من الكاميرون، وفاز بالمركز الثانى شركة Boxconn Technologies من غانا، وبالمركز الثانى مكرر شركة Qme المصرية، وفاز بالمركز الثالث شركةArete-consulting من مصر أيضًا.

فيما فازت شركتان فى مسار تصميم الألعاب الرقمية؛ حيث فاز بالمركز الأول Dimension11 من نيجيريا، وفاز بالمركز الثالث Alkemiza من جنوب أفريقيا.