وزير الاتصالات يشارك منظمات المجتمع المدني حفل سحورها السنوي

أعلنت منظمات المجتمع المدني بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي جمعية اتصال وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا عن تنظيم حفل السحور السنوي بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، في خطوة تعكس أهمية التكامل في المجهودات بين جميع أطراف الصناعة لتحقيق أهداف الدولة.

وشارك في الحفل نخبة من رجال الصناعة وخبراء القطاع ورؤساء الشركات وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات، وذلك تحت رعاية مجموعة بنية الرائدة في تصميم وتنفيذ الحلول والمنتجات المتكاملة في مجال البنية التحتية للاتصالات والتحول الرقمي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط ويترأس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي المهندس أحمد مكي.

وشارك في حفل السحور رؤساء منظمات المجتمع المدني الثلاثة: حسام مجاهد رئيس مجلس إدارة اتصال، وخالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وخليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.

وخلال اللقاء تم تكريم عدد من الأسماء اللامعة التي فقدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الماضية، في لافتة تستهدف تقديم الشكر والعرفان لأسماء أضافت الكثير لهذه الصناعة.

وفي نفس السياق قامت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات بتكريم المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة الغرفة السابق على مجهوداته المتميزة في دعم قاطرة التحول الرقمي في مصر.