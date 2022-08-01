وزير الاتصالات يشارك في ندوة للتثقيف الرقمي للمواطنين بالمنيا

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، جانبا من فعاليات ندوة التثقيف الرقمى والمالى للمواطنين بقرية “معصرة ملوى”، ضمن تنفيذ أعمال المحور الفرعى “نشر الثقافة الرقمية” بـمبادرة حياة كريمة.

يأتي ذلك في إطار محور “بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية” الذى يعد أحد المشروعات التكنولوجية التى تضطلع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذها بقرى مبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية بهدف رفع الوعى الرقمى، وبناء القدرات ومحو الأمية الرقمية فى مجال تكنولوجيا المعلومات، من خلال ثلاث محاور فرعية هى: نشر الثقافة الرقمية، ورفع كفاءة المهارات الرقمية، والتمكين الاقتصادى الرقمى لأهالى قرى حياة كريمة.

وخلال الندوة أشاد عدد من الحاضرين بندوات التثقيف الرقمي والمالي والدورات التدريبية التى حصلوا عليها من خلال برامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث أشاروا الى أن هذه الدورات إلى جانب ورش العمل ساهمت بشكل كبير في تمكينهم من استخدام الحاسب الآلى وكيفية التعامل مع منصة مصر الرقمية والاستفادة من الخدمات الحكومية المتعددة التى تتيحها. منوهين الى الاستفادة التى تحققت لديهم بعد اجتياز هذه البرامج التدريبية والتى ساعدتهم فى الاستخدام الأمن للانترنت وحماية بياناتهم من الاختراق بالاضافة الى صقل مهارات السيدات في مجال التسويق الالكتروني لمنتجاتهم.

وتأتى ندوات التثقيف المالى والرقمى ضمن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات ومحو الأمية الرقمية من خلال نشر الثقافة الرقمية والعمل على تحقيق الشمول المالى والرقمى للمواطنين بقرى حياة كريمة.وتعمل الندوات على نشر مفهوم التحول الرقمى وتطبيقاته بما يساهم فى تعزيز الشمول الرقمى وتحقيق الشمول المالى تنفيذاً لاستراتيجية مصر الرقمية، والتى من أهم ركائزها بناء الانسان المصرى رقمياً، من خلال رفع وعى المواطنين بقرى الريف المصرى وتوفير الخدمات الرقمية عبر المنصات الحكومية المختلفة، مثل الصحة والتعليم والتموين والمرافق، وكذا الخدمات المتاحة بمنصة مصر الرقمية، وتنمية قدراتهم على استخدامها والاستفادة منها.

بالإضافة إلى خدمات الشمول المالى (الادخار والتوفير والتحويل والتأمين).

كما افتتح مكتبين للبريد، وتفقد أعمال مشروع مد كابلات الألياف الضوئية بقرية معصرة ملوى ضمن مبادرة حياة كريمة، وكذلك تفقد سير العملية التدريبية فى مركز تدريب الشركة المصرية للاتصالات بالمنيا الجديدة.كما التقى بمجموعة من الشباب ورواد الأعمال بمركز إبداع مصر الرقمية “كرياتيفا” المنيا.

وقام الوزير بجولة تفقدية داخل المركز اطلع خلالها على أنشطة المركز والبرامج المقدمة للشباب في علوم الاتصالات وكافة تخصصات تكنولوجيا المعلومات، ورعاية الإبداع الرقمي وكذلك الاطلاع على مايضمه المركز من معامل وقاعات تدريب ومسرعات وحاضنات أعمال.