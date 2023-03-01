وزير الاتصالات يشارك في مائدة مستديرة عن فرص وتحديات تحقيق تحول رقمي مستدام ببرشلونة

شارك اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مائدة مستديرة تضم الفريق الإداري المعين للدورة الجديدة بالاتحاد الدولي للاتصالات مع وزراء الاتصالات المعنيين من عدد من الدول منهم الأرجنتين والبرازيل وماليزيا والسويد وتايلاند وأوغندا وغيرها تم خلالها مناقشة أبرز الفرص والتحديات والمتطلبات لتحقيق تحول رقمى مستدام؛ وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولى للهواتف المحمولة MWC 2023 الذى تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 2 مارس بمدينة برشلونة بإسبانيا.

وفى كلمته؛ استعرض الوزير أبرز الأولويات الوطنية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهى زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وزيادة حجم الصادرات الرقمية، وخلق فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تمكين المجتمع المصري من تحقيق التحول الرقمى لتقديم خدمات حكومية رقمية متميزة وتحسين كفاءة العمل الحكومى؛ موضحا الجهود المبذولة لبناء قدرات الشباب لتأهيلهم للحصول على فرص عمل رقمية متميزة.

وأوضح الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للاتصالات؛ مشيرا إلى مبادرة حياة كريمة التى تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والحياة اليومية للمواطنين وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات فى مختلف المجالات فى 4500 قرية يقطن بها 58 مليون مواطن؛ موضحا مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تستهدف تطوير البنية التحتية المعلوماتية لقرى المبادرة وتنفيذ مبادرات للتنمية البشرية وبناء قدرات المواطنين والعمل على تحقيق التمكين الاقتصادى الرقمى.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بعدد من الموضوعات ومنها حماية الاطفال على الانترنت، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعى.

وفى سياق متصل التقى طلعت مع ماتس جرنيارد المدير العام للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA؛ حيث تم بحث فرص التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

كما عقد مباحثات مع مجموعة من كبرى الشركات العالمية العاملة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث فرص التعاون فى المجالات ذات الصلة.

والتقى طلعت مع إيفان سو مدير عام وحدة أعمال الاتصالات اللاسلكية بشركة ميديا تك Media Tek (MTK) التى تعد واحدة من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال أشباه الموصلات.

كذلك عقد طلعت اجتماعا مع جيرارد كرونين نائب رئيس شركة “إس تى مايكرو إلكترونكس” STMicroelectronics عالميا فى مجالات تصنيع الإلكترونيات وأشباه الموصلات.

كما اجتمع الوزير مع سانجاي ناياك الرئيس التنفيذي لشركة تيجاس TEJAS الهندية الرائدة فى مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية وتصنيع أجهزة ومعدات الاتصالات، وأرنوب روى مدير العمليات بالشركة.

وزار طلعت جناح الشركة فى المعرض للتعرف على أحدث التقنيات والحلول التكنولوجية التى تقدمها الشركة.

كذلك التقى الدكتور عمرو طلعت مع سو بريستون نائب رئيس الخدمات الاستشارية والاحترافية لمبيعات شركة HPE العالمية، و محمد وصفى مدير الشركة بمصر، و ليى راند مدير الشركة لمنطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

كما عقد طلعت لقاء مع ويندي مارس رئيس شركة سيسكو CISCO لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وباستورا فاليرو نائب أول رئيس الشركة، و ريم أسعد نائب رئيس الشركة للشرق الأوسط وأفريقيا.

كذلك قام الدكتور عمرو طلعت بزيارة جناح شركة جرايسكايز greyskies بالمعرض الدولى للهواتف المحمولة . حيث التقى مع الدكتور أحمد جمال المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، وإبراهيم غالب مدير العمليات بالشركة.

وأطلع الوزير على الحلول والخدمات الرقمية التى تقدمها شركة جرايسكايز greyskies لشركات الاتصالات.