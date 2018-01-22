وزير الاتصالات يستقبل شركة أفدبيم الفائزة بمسابقة الذكاء الاصطناعي

خاص المال:استقبل ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هاني الجبالي حسام سامي من شركة "أفدبيم" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتي فازت بالجائزة الأولى في مسابقة أفضل شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي التي نظمتها شركة "ترند فوروارد كابيتال” المتخصصة في الاستثما

خاص المال:

استقبل ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هاني الجبالي حسام سامي من شركة “أفدبيم” المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتي فازت بالجائزة الأولى في مسابقة أفضل شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي التي نظمتها شركة “ترند فوروارد كابيتال” المتخصصة في الاستثمار الشركات الناشئة على مستوى العالم بالمعرض الدولي CES المتخصص في الالكترونيات بولاية لاس فيجاس الامريكية.

وأشاد الوزير بإنجاز شركة “أفدبيم” وأكد دعم الدولة للشركات الناشئة في مجال الإبداع والابتكار، ومساندتها في الترويج لمنتجاتها إقليماً وعالمياً لزيادة صادراتها وفتح أسواق جديدة والتوسع في الاستثمار، وتوفير المزيد من الفرص العمل الجديدة التي تعتمد على ريادة الاعمال للاستفادة من أفكار الشباب وابداعاتهم المتميزة في شتى المجالات.

كما أكد هاني الجبالي أن شركة “أفدبيم” تعمل في مجال الحلول المبتكرة لتحليل بيانات الفيديو بهدف استخراج المعلومات المهمة منها بشكل تلقائي وبدون تدخل بشرى لإنتاج تقارير مبسطة وشاملة الهدف منها الحصول على المعلومات بشكل دقيق وسريع وبجودة عالية ليستفيد منها قطاعات واسعة في مجالات الصناعة المختلفة مثل: المدن الذكية، وصناعة السيارات ذاتية القيادة، بالإضافة الى مجالات التجارة والرياضة والطب غيرها.

جدير بالذكر أن شركة “أفدبيم” قد شاركت في المعرض الدولي للإلكترونيات CES بلاس فيجاس، وذلك ضمن وفد الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابع للاتحاد العام للغرف التجارية والذي ضم نحو 9 شركات ناشئة تعمل في عدة مجالات تكنولوجية مختلفة، حيث جاءت الشركة ضمن قائمة CIO 2017 باعتبارها واحدة من الشركات الناشئة الصاعدة في تكنولوجيا تحليل البيانات الكبيرة. كما عرضت “أفدبيم” أيضا مجموعة ATUN، وهي مجموعة كبيرة من أدوات تحليل البيانات في ملتقى مطوري انتل بسان فرانسيسكو في 2016، ثم عرضت “أفدبيم” منتجاتها في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتCairo ICT 2017

وكان مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC) قد رشح شركة “أفدبيم” للمشاركة في منافسات معرضCES. حيث يعمل المركز على توفير الإمكانيات المناسبة للشركات الناشئة لزيادة فرصها في السوق بتنمية قدراتها التنافسية من خلال تشجيعهم على استخدام أحدث التقنيات للتنافس على المستوى المحلي والعالمي لجذب المستثمرين الأجانب ومنح الشركات الناشئة الفرصة كاملة للنمو والازدهار.