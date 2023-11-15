وزير الاتصالات يستقبل أسامة كمال لبحث استعدادات الدورة 27 من معرض «كايرو اي سي تي»

علمت “المال” أن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات استقبل اليوم في مكتبه بالقرية الذكية الإعلامي أسامة كمال رئيس شركة “تريد فيرز إنترناشيونال”.

وقالت مصادر في قطاع الاتصالات إن اللقاء يأتي في إطار الاستعدادات للدورة 27 من معرض ومؤتمر “كايرو اي سي تي” والتي تنطلق فعالياتها خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري.

كانت “تريد فيرز” قد أصدرت بيانا منذ قليل أكدت خلاله أن الدورة 27 للمعرض تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأضاف البيان أن نسخة هذا العام من المعرض والمؤتمر الذي يعقد خلال الفترة من 19-22 نوفمبر الجاري ستشهد مشاركة 5 وزارات وهي “التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.. بالإضافة إلى الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإضافة إلى مشاركة الهيئة العربية للتصنيع ووكالة الفضاء المصرية ومجموعة أخرى من الجهات والمؤسسات الحكومية .