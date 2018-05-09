وزير الاتصالات يستعرض رؤية مصر للتحول نحو سوق رقمية بإفريقيا

محمود جمالاستعرض المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رؤية مصر تجاه التحول نحو سوق رقمية موحدة لإفريقيا من خلال تبني عدد من السياسات الخاصة بتطوير البنية التحتية للاتصالات وتأمينها، وتوفير الكوادر البشرية المدربة، ووضع الأطر القانونية، وتهيئة البيئة الداعمة للاستثمار.جاء ذلك

محمود جمال

استعرض المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رؤية مصر تجاه التحول نحو سوق رقمية موحدة لإفريقيا من خلال تبني عدد من السياسات الخاصة بتطوير البنية التحتية للاتصالات وتأمينها، وتوفير الكوادر البشرية المدربة، ووضع الأطر القانونية، وتهيئة البيئة الداعمة للاستثمار.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاتصالات نيابة عن رئيس الجمهورية في القمة الرابعة “تحول إفريقيا 2018” التي تنعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو في العاصمة الرواندية كيجالى تحت شعار “الإسراع نحو السوق الإفريقية الرقمية الموحدة”.

ناقشت القمة أهم الركائز الداعمة لإقامة سوق رقمية موحدة لإفريقيا، وقام بافتتاحها بول كاجامي رئيس دولة رواندا، وذلك بحضور ممثلي الدول المشاركة والدكتور حمدون تورية الرئيس التنفيذي للمبادرة الخاصة بالقمة.

وتتمثل الرؤية المصرية تجاه التحول نحو سوق رقمية موحدة لإفريقيا في وضع إطار منهجي لتنفيذ عدد من المهام من أجل تعزيز عمليات التحول إلى الاقتصاد الرقمي واستثمارها في تنمية مستقبل القارة الإفريقية، وذلك من خلال التوسع في الصناعات الرقمية، ووضع الأطر التنظيمية للمشروعات الرقمية، وبناء برامج تطوير المهارات المحلية العاملة في المجالات التكنولوجية، وتيسير إجراءات تمويل المشروعات وتعظيم الاستثمارات، فضلا عن العمل على تعزيز السوق الرقمية، وهو الأمر الذي يتطلب أن يتم تعزيزه من خلال توحيد موارد البلدان الإفريقية والتشارك في المعرفة والخبرات، مع مراعاة تنسيق سياسات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأطر التنظيمية بين البلدان الإفريقية، والعمل على تنفيذ المشروعات الداعمة للتحول إلى المجتمع الرقمي وفقا لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما تركز الرؤية المصرية على دور تكنولوجيا المعلومات كأداة تمكين لنمو الاقتصادات الناشئة، وتوفير التكنولوجيات الرقمية سريعة الانتشار، وتعظيم الاستفادة من موارد القارة الإفريقية التي تمكنها من بناء اقتصادها الرقمي، وهو ما يتطلب تضافر الجهود للتغلب على التحديات التي تواجهها القارة من أجل سد الفجوة الرقمية، وتعزيز تقديم خدمات مالية رقمية وذلك في إطار خطة التنمية الإفريقية بحلول عام 2063 التي اعتمدها رؤساء الدول الإفريقية والتي تركز على أهمية الاعتماد على التمويل الذاتي لمشروعات التنمية في القارة.

وفي سياق متصل شارك الوزير في الاجتماع السادس لمجلس إدارة مبادرة smart Africa برئاسة بول كاجامي رئيس دولة رواندا، والذى يتكون من رؤساء جمهوريات الدول الأعضاء ومن ينوب عنهم في المبادرة، ويجتمع سنويا لمراجعة خطة العام المنصرم والاتفاق على المشروعات والخطوات المستقبلية لتحقيق أهداف المبادرة.

تناول الاجتماع عددا من الموضوعات الخاصة بدعم التعاون بين البلدان الإفريقية في مجال البنية التحتية للاتصالات، وخطط التوسع في نشر المدن الذكية في إفريقيا من خلال تسليط الضوء على تجربة مصر، ورواندا، والسنغال، وبحث سبل الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا خلال قمة الصين – إفريقيا، وقمة الاتحاد الأوروبي – إفريقيا، فضلا عن مناقشة أهم المبادرات التي تهدف إلى تعظيم موارد القارة الإفريقية.