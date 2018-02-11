وزير الاتصالات يستعرض رؤية القطاع حتى 2025 في دبي

المال ـ خاص: يستعرض المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الأحد، أهم الإنجازات التي حققها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرؤية المستقبلية له حتى عام 2025 خلال مشاركته في الجلسة الوزارية آفاق التكنولوجيا من أجل التنمية في عام 2030..…

المال ـ خاص:

يستعرض المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الأحد، أهم الإنجازات التي حققها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرؤية المستقبلية له حتى عام 2025 خلال مشاركته في الجلسة الوزارية آفاق التكنولوجيا من أجل التنمية في عام 2030.. جسر الفجوة في العمل الحكومي العربي”، التي تنظمها منظمة الإسكوا ومؤسسة القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف الجلسة الوزارية إلي بحث الفرص التي تتيحها التكنولوجيا والابتكار في المنطقة العربية لتعزيز مستوى الخدمات الحكومية الذكية، كما تناقش الخطط الوطنية والقطاعية اللازمة للاستفادة منها، والمسارات الممكن إتباعها لمواجهة التحديات، بما يسمح للحكومات العربية بتنفيذ خططها وتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.

وتنعقد أعمال القمة العالمية للحكومات 2018 بدبي خلال الفترة من 11 – 14 فبراير الجاري تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي، وتعد هذه القمة منصة دولية لتبادل المعرفة والخبرات المتعلقة بعمل الحكومات، والمستقبل، والتكنولوجيا والابتكار.