وزير الاتصالات يزور العراق ضمن وفد حكومي لتقديم الدعم‎

المال – خاص أكد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استعداد مصر لنقل خبراتها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدولة العراق. جاء ذلك خلال لقاء القاضى حسن كاظم الراشد وزير الاتصالات العراقي على هامش زيارة وفد مصري رفيع المستوى…

المال – خاص



أكد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استعداد مصر لنقل خبراتها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدولة العراق.

جاء ذلك خلال لقاء القاضى حسن كاظم الراشد وزير الاتصالات العراقي على هامش زيارة وفد مصري رفيع المستوى لدولة العراق برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

واستعرض وزير الاتصالات استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري لتحقيق خطة الدولة في التحول نحو المجتمع الرقمي، موضحًا أهم التطورات التي شهدها القطاع، وأبرز الانجازات التي تحققت خلال الاعوام الثلاثة الماضية في مجال تطوير البنية الأساسية للاتصالات وتطوير الشبكات وإطلاق خدمات الجيل الرابع والبدء في تجارب الجيل الخامس من أجل تحسين خدمات الاتصالات والانترنت المقدمة للمواطنين، بالإضافة الى تنمية صناعة الالكترونيات لتنمية الصناعات المحلية والتصدير للخارج.

وأشار إلى خطة الدولة لتوطين التكنولوجيا، ودعم الكوادر الشابة الاحترافية من خلال نشر المناطق التكنولوجية في محافظات مصر المختلفة، ومجتمعات الابداع التكنولوجي، وتطوير برامج لدعم الابداع والابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب، مشيرا إلى أبرز ما حققته مصر في مجال تأمين المعلومات ومواجهة الجرائم الالكترونية.

وأبدى استعداد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم من خبرات واستشارات من خلال تنظيم دورات تدريبية للكوادر العراقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جانبه أكد حسن كاظم الراشد وزير الاتصالات العراقي على عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين التي تمتد إلى فترات طويلة منذ القدم وهم أصل الحضارات، مشيدا بالتجربة المصرية وما تحقق لها من نجاحات على كافة الأصعدة، متطرقا إلى الأحداث الاخيرة التي تعرض لها العراق وما تبعها من دمار وتخريب تعرضت له معظم البنى التحتية لكافة القطاعات ومن ضمنها الاتصالات.

ولفت الوزير إلى انقطاع العراق منذ ثمانينيات القرن الماضي عن التطور الحاصل في منظومة الاتصالات فضلاً عن الأحداث الاخيرة بحرمانه من هذه التقنية ولكن بجهود العاملين في مجالات الاتصالات تم تأمين شبكة تعمل على ايصال خدمة الكابل الضوئي إلى كافة أنحاء العراق بالإضافة الى امتلاك البلد شبكة وطنية متكاملة، ويمكن ان يكون ممراً رئيسياً للترانزيت كما في مصر مما يوفر أمن استراتيجي وتعزيز للموارد المالية.